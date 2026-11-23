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A Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco (Fiocruz PE) realiza, nesta terça-feira (24), o lançamento oficial da Rede de Comitês Populares Ambientais. O encontro será das 8h às 12h, na quadra de esportes da instituição, no Recife, com programação aberta ao público. A iniciativa busca fortalecer a defesa dos direitos socioambientais e articular ações de enfrentamento às injustiças climáticas em territórios periféricos.

O evento é promovido pelo projeto “Mudanças Climáticas, Saúde e Alimentação – Rede de Comitês Populares Ambientais em Territórios das Periferias”, coordenado pela Fiocruz Pernambuco em parceria com o movimento Mãos Solidárias, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O lançamento marca a apresentação pública da Rede, que reúne representantes de instituições, movimentos sociais, agentes populares ambientais, professores, estudantes e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é construir, de forma coletiva, respostas aos impactos das mudanças climáticas e às desigualdades socioambientais enfrentadas pelas populações das periferias.

A programação também inclui a Mostra dos Comitês Populares Ambientais, espaço dedicado à apresentação e ao intercâmbio de experiências desenvolvidas pelos grupos nos territórios de Pernambuco e da Paraíba.

A atividade pretende dar visibilidade às iniciativas e tecnologias sociais criadas pelas próprias comunidades, além de fortalecer práticas de educação popular e vigilância em saúde. A proposta também busca ampliar a integração entre instituições de ensino, serviços de saúde e comunidades no âmbito do SUS.

Serviço

Lançamento da Rede de Comitês Populares Ambientais

Data: 24 de novembro (terça-feira)

24 de novembro (terça-feira) Horário: das 8h às 12h

das 8h às 12h Local: Quadra de esportes da Fiocruz Pernambuco

Quadra de esportes da Fiocruz Pernambuco Entrada: gratuita e aberta ao público

gratuita e aberta ao público Programação: lançamento oficial da Rede e Mostra dos Comitês Populares Ambientais.

A atividade pretende dar visibilidade às iniciativas e tecnologias sociais criadas pelas próprias comunidades - Foto: Divulgação

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