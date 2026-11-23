Almir Cirilo aponta expansão urbana sem infraestrutura, perdas e rodízios entre os desafios do abastecimento; Compesa mantém a produção de água

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A concessão dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário em 151 municípios de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha começa oficialmente nesta segunda-feira (23) com o desafio de ampliar o acesso à água em áreas que ainda não contam com redes de abastecimento. O problema foi apontado pelo secretário estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, em entrevista à Rádio Jornal.

A operação da AQUA Pernambuco prevê investimentos de R$ 24 bilhões. A concessionária assume a distribuição de água e os serviços de coleta e tratamento de esgoto, enquanto a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) permanece responsável pela produção e pelo fornecimento de água tratada. Segundo Cirilo, a expansão das cidades sem o crescimento correspondente da infraestrutura está entre os principais desafios a serem enfrentados.

A formalização ocorre após seis meses de operação assistida, período em que as concessionárias já começaram a executar serviços e obras. De acordo com o secretário, 44 intervenções foram realizadas durante a transição e mais de 3 mil trabalhadores foram contratados pelas empresas. “Hoje é o dia de formalização. A concessão já começou faz tempo”, afirmou.

Do total previsto, quase R$ 20 bilhões serão investidos diretamente pelas empresas. O restante virá dos recursos da outorga, que estão sob gestão da Secretaria de Recursos Hídricos e da Compesa. A maior parte dos investimentos deverá ser aplicada nos próximos cinco anos, segundo Cirilo.

Confira a entrevista completa:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-almir-cirilo-sec-de-recursos-hidricos-e-saneamento-de-pernambuco-23-11/" target="_blank">ENTREVISTA ALMIR CIRILO - SEC DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DE PERNAMBUCO 23 11</a> <span>by</span> <a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank">Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Expansão das redes é desafio no interior

Um dos principais problemas apontados pelo secretário é a falta de redes de distribuição em áreas que cresceram sem receber a infraestrutura necessária. Cirilo citou Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, como exemplo. Segundo ele, antes de obras recentes, a população recebia água apenas uma vez por mês. O abastecimento melhorou nas áreas atendidas pela rede, mas parte da cidade ainda não conta com tubulações.

“O que acontece em Santa Cruz é que boa parte da cidade ainda não tem redes. Onde tem rede, o abastecimento de água melhorou sensivelmente. Onde não tem rede, ainda nós vamos precisar fazer bastante obra. E essa é uma das principais razões desse movimento de concessão”, afirmou.

O secretário explicou que a expansão urbana não foi acompanhada pela ampliação da infraestrutura de distribuição. Com o surgimento de novos loteamentos, bairros e residências, as redes existentes passaram a ter dificuldade para transportar água em quantidade suficiente para atender à população.

A situação se soma à escassez hídrica em municípios do Agreste e do Sertão. Cirilo citou a barragem de Jucazinho, que está com menos de 3% da capacidade e, anteriormente, atendia 14 municípios. Atualmente, o manancial abastece quatro cidades. No Sertão, parte do fornecimento depende da água do Rio São Francisco, que percorre cerca de 430 quilômetros até chegar a Gravatá. Ao todo, 27 municípios recebem água do rio.

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Redução das perdas e fim dos rodízios

Outro desafio apontado pelo secretário é reduzir as perdas de água nos sistemas de distribuição, que, segundo ele, chegam a 45% ou mais em Pernambuco. O problema compromete a quantidade de água que efetivamente chega aos consumidores e amplia as dificuldades para regularizar o abastecimento.

A estratégia envolve ampliar a oferta, recuperar e expandir as redes e intensificar a fiscalização. A expectativa é reduzir as perdas e avançar gradualmente no fim dos rodízios de abastecimento. Durante a entrevista, ouvintes relataram problemas no cumprimento dos calendários de distribuição em Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, e a chegada de água com coloração escura em Camaragibe.

Cirilo afirmou que os relatos seriam encaminhados para verificação e reconheceu que a regularidade do fornecimento continua sendo um dos principais desafios. “Não basta fazer com que as pessoas tenham acesso à água em 99% dos domicílios. É preciso que essa água não tenha intermitência”, afirmou.

Na fase de transição, a AQUA Pernambuco informou ter executado mais de 12 mil ordens de serviço, incluindo reparos nas redes e intervenções em estruturas de bombeamento.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram modernizadas quatro estações elevatórias, com instalação de 12 novos conjuntos motobomba. No Agreste, foram contabilizados mais de 10 mil atendimentos operacionais, enquanto o Sertão registrou aproximadamente 2,3 mil ordens de serviço.

Concessionárias assumem a distribuição de água e os serviços de esgotamento sanitário nas áreas atendidas - Ed machado

Esgotamento sanitário e municípios fora da concessão

Além da distribuição de água, a ampliação do esgotamento sanitário é uma das principais justificativas para o novo modelo. Pernambuco ainda apresenta cobertura inferior a 30% nesse serviço, segundo dados do Tribunal de Contas mencionados durante a entrevista. Para enfrentar o déficit, Cirilo afirmou que R$ 13,5 bilhões serão investidos diretamente pelas empresas na expansão da coleta e do tratamento de esgoto.

Na RMR, o secretário citou a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Cabanga como exemplo de melhoria na infraestrutura existente. Responsável por receber mais de 40% dos esgotos da capital, a unidade tinha eficiência de apenas 27% na retirada da carga orgânica. Após intervenções, o índice chegou a 90%, segundo Cirilo.

A meta do marco legal do saneamento é alcançar, até 2033, atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto.

A concessão, entretanto, não abrange todos os municípios pernambucanos. Segundo o secretário, algumas cidades optaram por não aderir ao modelo, apesar das tentativas de negociação do governo estadual.

Ele afirmou que as prefeituras que ficaram de fora poderão procurar diretamente as concessionárias para negociar uma eventual adesão. “As portas continuam abertas. Continuamos conversando com as empresas e com as prefeituras. A governadora sempre diz que não quer deixar ninguém para trás”, declarou.

Reajuste das tarifas será de 8,5%

Outro ponto esclarecido pelo secretário foi a política tarifária após a transferência dos serviços. Segundo Cirilo, a regulação e a definição dos reajustes continuarão sob responsabilidade da Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), que analisa as planilhas de custos apresentadas pelos prestadores de serviço.

O secretário afirmou que o reajuste previsto será de 8,5%, abaixo dos 14% que, segundo ele, haviam sido autorizados pela agência após dois anos sem atualização tarifária. A redução, explicou, foi resultado de uma exigência do governo estadual no processo de concessão, que estabeleceu a oferta de um desconto imediato de até 5% pelas empresas vencedoras do leilão.

“Se não houvesse a concessão, esse reajuste seria de 14% nesse momento. Ao invés de 14%, é 8,5%”, afirmou.

Tarifa de água terá reajuste de 8,5%, abaixo dos 14% inicialmente previstos, segundo o secretário Almir Cirilo. - Ed Machado

As dívidas anteriores dos consumidores com a Compesa também permanecerão sob responsabilidade da companhia estadual. De acordo com Cirilo, eventuais negociações e descontos para regularização desses débitos deverão ser tratados diretamente com a empresa.