Empresa diz ter feito mais de 12 mil ordens de serviço e modernizado quatro estações elevatórias no Recife durante operação assistida com a Compesa

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A AQUA Pernambuco assume nesta segunda-feira (23) a operação dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 151 municípios e no arquipélago de Fernando de Noronha. A concessionária atende cerca de 8 milhões de pernambucanos.

Antes da virada operacional, em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a empresa antecipou frentes de trabalho, modernizou quatro estações elevatórias na Região Metropolitana do Recife (RMR) e executou mais de 12 mil ordens de serviço.

Estrutura em cinco regionais

Com o fim do trabalho conjunto, a concessionária passa a operar com cinco regionais e 19 polos: RMR Centro (que inclui Fernando de Noronha), RMR Zona da Mata Norte, RMR Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão. Segundo a empresa, a divisão permite que equipes de operação e engenharia atuem ao mesmo tempo no conserto de vazamentos, na recuperação de tubulações e na redução gradual da intermitência no abastecimento.

Durante a operação assistida, todas as regiões receberam intervenções. Na RMR e nas Zonas da Mata, as obras se concentraram em bombeamento e reservação. Agreste e Sertão tiveram o maior volume de ordens de serviço. Também foram iniciadas 14 obras de ampliação da rede de água no Grande Recife e no interior.

“Nossas equipes já têm domínio total do território da nossa área de atuação e conhecem a fundo os desafios de cada região. Nós começamos a construir um novo ciclo para o saneamento de Pernambuco, do Litoral ao Sertão”, afirma Sérgio Trentini, diretor-presidente.

Estações elevatórias ganham 12 conjuntos de bombeamento

Na RMR, as obras em quatro Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) já instalaram 12 conjuntos motobomba. As unidades são Socorro-Sucupira e Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e Pintor Agenor e Dois Irmãos, no Recife.

O pacote incluiu a troca de transformadores a óleo, o que elimina riscos de incêndio e contaminação ambiental. Foram instalados ainda seis quadros elétricos de distribuição, que isolam falhas sem desligar toda a estação, e seis centros de controle de motores, que ajustam o bombeamento à demanda e reduzem o consumo de energia.

No Ibura, Zona Sul do Recife, a EEAT Pintor Agenor tem a obra mais complexa. Dois dos três reservatórios passam por recuperação estrutural interna e externa. Concluído o serviço, a empresa estima evitar a perda de cerca de 18 mil metros cúbicos de água por ano, o equivalente a 18 mil caixas d’água de mil litros. A água também poderá ser transferida entre tanques, o que permitirá limpezas e reparos sem interromper o fornecimento.

Agreste e Sertão concentram ordens de serviço

No Agreste, foram mais de 10 mil ordens de serviço na fase de transição, e Caruaru lidera, com cerca de 3,5 mil. A empresa cita equipes fixas de manutenção de redes, reforço do abastecimento por caminhões-pipa, repavimentação de vias e operadores de água nos sistemas locais.

Dois dias após assumir a operação, a AQUA Pernambuco levará duas frentes de obras ao bairro das Rendeiras, em Caruaru, para implantar e regularizar o sistema de abastecimento. Estão previstos mais de 7,6 quilômetros de novas tubulações e 1.790 ligações domiciliares, com conclusão prevista para março de 2027. Segundo a empresa, a intervenção deve ampliar a distribuição, reduzir perdas e melhorar a pressão e a regularidade da água.

No Sertão, a empresa contabiliza mais de 2,3 mil ordens de serviço concluídas, principalmente reparos de vazamentos, abastecimento por caminhão-pipa, verificações de falta de água, novas ligações e instalação de ramais.

Novos canais de atendimento e fatura

A concessionária lançou atendimento por WhatsApp, no número 0800 772 0001, com opção automatizada e chamada de vídeo com atendente. Haverá também Agência Virtual, em aplicativo e no site. O atendimento presencial será mantido e ampliado, com mais de 300 pontos físicos, incluindo agências dos Correios, em todos os municípios atendidos.

As faturas terão novo layout, e a matrícula da Compesa será substituída por um código de identificação gerado automaticamente. O pagamento segue possível por PIX (QR Code), código de barras ou débito automático, inicialmente para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.