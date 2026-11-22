Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (22), próximo a Porto de Galinhas; quatro vítimas ficaram presas às ferragens e uma mulher sobreviveu

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Com informações do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após um carro colidir contra uma árvore na madrugada deste domingo (22), na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. As vítimas, três mulheres e um homem, haviam saído de uma festa na praia de Maracaípe e seguiam para outro evento quando ocorreu o acidente.

Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o veículo, uma Toyota SW4, atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "reduza a velocidade" antes de bater contra uma árvore. O impacto deixou a parte dianteira do automóvel destruída.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) mobilizou três viaturas para atender à ocorrência, sendo duas de resgate e uma de salvamento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram cinco vítimas, das quais quatro já estavam sem vida e presas às ferragens.

Quem são as vítimas do acidente

As quatro vítimas fatais foram identificadas pela reportagem da TV Jornal como:

David do Nascimento Melo, de 27 anos: natural de Alagoas e apontado como o motorista do veículo;



Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos: médica de Bezerros;

Beatriz Acioli: médica residente, natural de Alagoas;

Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos: modelo e influenciadora de Gravatá.

A quinta ocupante, Nathalia Lins Peixoto Recco, sobreviveu à colisão e permanece hospitalizada.

A única sobrevivente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com as informações levantadas pela reportagem da TV Jornal, Nathalia utilizava cinto de segurança no momento da colisão. A informação de que os demais ocupantes estariam sem o equipamento ainda não foi confirmada oficialmente.

Jovem desistiu de seguir no carro e tentou convencer prima a sair

Uma jovem que chegou a embarcar no veículo contou à TV Jornal que desistiu de seguir viagem após percorrer aproximadamente 200 metros, por receio da maneira como o motorista conduzia o automóvel.

Segundo o relato, o condutor aparentava estar embriagado e trafegava em alta velocidade. A jovem afirmou ainda que tentou convencer uma prima a deixar o carro com ela, mas a familiar decidiu permanecer no veículo e acabou morrendo no acidente.

A suspeita de embriaguez do motorista e as informações sobre a velocidade do veículo ainda não foram confirmadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Em nota enviada ao Jornal do Commercio, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o acidente por meio da Delegacia de Ipojuca, neste domingo (22).

A corporação confirmou que quatro pessoas foram encontradas sem sinais vitais no veículo, em uma rodovia estadual próxima a Porto de Galinhas.

"As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", informou a PCPE.