Valores vão de R$ 1,5 mil em galerias a R$ 10 mil em lojas de rua, sem IPTU; empresas também podem pleitear incentivos de ISS do Recentro

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A Rua Imperatriz Teresa Cristina, no Centro do Recife, concentra cerca de 20 imóveis comerciais disponíveis para locação, com aluguéis que partem de R$ 1,5 mil e chegam a R$ 10 mil mensais, sem inclusão do IPTU. O levantamento foi divulgado pelo corretor Marcus Gallo, integrante da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz (Impera).

Segundo a entidade, a oferta contempla espaços de diferentes metragens para comércio, escritórios, prestadores de serviços e atividades culturais. Mesmo diante do histórico de esvaziamento da área central, o representante dos proprietários afirma haver procura por pontos na via. "Muitas pessoas já estão procurando imóveis para alugar e para comprar", relata Gallo.

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Faixas de preço e tamanhos

De acordo com os dados repassados pela Impera, os valores variam conforme a localização na via e a área construída:

Boxes em galerias: unidades com cerca de 8 m² têm aluguel inicial de R$ 1,5 mil;

unidades com cerca de 8 m² têm aluguel inicial de R$ 1,5 mil; Lojas de rua: imóveis com metragens entre 50 m², 100 m² e 150 m² custam de R$ 3 mil a R$ 10 mil por mês;

imóveis com metragens entre 50 m², 100 m² e 150 m² custam de R$ 3 mil a R$ 10 mil por mês; Encargos: em todas as modalidades, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado à parte.

Incentivos fiscais do Recentro

Além da negociação direta com os proprietários, empresas que se instalarem na Rua da Imperatriz podem solicitar benefícios tributários previstos na legislação do Recentro, programa da prefeitura do Recife voltado à requalificação do Centro.

A legislação municipal prevê mecanismos de incentivo fiscal no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para segmentos específicos, incluindo atividades ligadas ao setor cultural. A concessão do benefício depende do enquadramento da atividade econômica e do cumprimento de exigências cadastrais junto ao município.