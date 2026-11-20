A prefeitura do Recife realizou, nesta quinta-feira (19), uma audiência pública para discutir o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) destinada à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos da capital. Com valor global estimado em R$ 18,7 bilhões ao longo de 30 anos, a proposta foi debatida no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, na Madalena, Zona Oeste, com representantes de cooperativas de catadores, vereadores e integrantes de universidades.

Conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (Sedul) e pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), o encontro concentrou os principais questionamentos do público nos prazos contratuais e nas garantias de trabalho para os catadores. A consulta pública sobre o projeto, iniciada em 28 de outubro, permanece aberta para contribuições da sociedade até 30 de novembro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Felipe Matos, o formato de concessão busca atrelar a duração do contrato a exigências de entrega.

“Está tudo dimensionado, mas é claro que sempre se pode melhorar a partir da participação popular, que é exatamente o que estamos fazendo. Trata-se de um contrato de longo prazo em que a Prefeitura pode exigir investimentos mais robustos da empresa vencedora, além de metas mais arrojadas para a melhoria dos serviços. E justamente por isso a gente tem o dever de fazer essa discussão com a sociedade, que terminou sendo bastante positiva”, afirmou.

Para a gerente geral de Planejamento e Regulação da Emlurb, Alessandra Firmo, a concessão altera os critérios de acompanhamento dos serviços já prestados por empresas privadas na cidade. “A terceirização dos serviços já existe, e a ideia por trás do processo de concessão é modernizá-los e avaliá-los também em relação ao desempenho”, declarou.

Papel das cooperativas na coleta seletiva

A proposta de PPP prevê a integração das 11 cooperativas de catadores do Recife ao sistema de triagem já no primeiro ano de vigência do contrato. Atualmente, apenas duas operam com estrutura apoiada pela administração municipal.

“O que acontece hoje é a realização da coleta por parte da empresa, até que parte desses resíduos é levada aos núcleos de triagem geridos pelas cooperativas, remuneradas pela separação do que é e o que não é reciclável. O material reciclável fica para que os catadores obtenham renda, e o restante vai para o aterro. Das 11 cooperativas do Recife, duas já estão estruturadas com o apoio da Prefeitura, e a ideia é no primeiro ano de contrato ter as 11 operando dentro desse formato”, explicou Felipe Matos.

Investimentos e metas operacionais

Do montante total de R$ 18,7 bilhões, R$ 1,69 bilhão será direcionado a obras e implantação de infraestrutura. O contrato estabelece a meta de reduzir o volume de resíduos enviados a aterros sanitários em 15,1% até o quinto ano e em 26,6% até o 15º ano, além de prever três instâncias de fiscalização.

Entre as entregas previstas na modelagem da PPP estão: