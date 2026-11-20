No Dia da Consciência Negra, advogada, pedagoga e doutoranda apontam racismo estrutural e escola eurocêntrica; negros são 77% das vítimas de homicídio

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O Brasil celebra nesta sexta-feira (20) o Dia da Consciência Negra, que desde 2024 é feriado nacional, com um cenário de desigualdade que, segundo especialistas, persiste em áreas como segurança, educação e mercado de trabalho. Pessoas pretas e pardas são 55,5% da população, de acordo com a Pnad Contínua, do IBGE.

O tema foi discutido em um debate que foi ao ar na Rádio Jornal, com a presidente em exercício da OAB-PE, Manuela Alves, a pedagoga Daisy Rodrigues e a assistente social Jaqueline Ribeiro, doutoranda em Serviço Social na UFPE.

Violência atinge sobretudo a população negra

Jaqueline Ribeiro citou o Atlas da Violência, divulgado em julho, segundo o qual 77% dos assassinatos no país têm pessoas negras como vítimas. Isso equivale a cerca de 89 mortes por dia.

Para ela, o dado mostra que o direito à vida, garantido pela Constituição, não chega a todos. Ela lembrou o que viu na coordenação estadual de direitos humanos, onde acompanhou casos de crianças negras mortas e violentadas.

“A gente não tem nem a chance de sonhar. Qual a criança preta que pode correr?”, questionou.

Racismo na base das instituições

Daisy Rodrigues explicou o conceito de racismo estrutural, que, segundo ela, está nos alicerces do país e se ramifica em empresas, escolas e instituições. “Racismo é que nem marca de carro: a gente muda o motor, muda a cor, muda o design, mas continua sendo racismo”, disse.

Ela afirmou que a naturalização desse quadro leva à crença na meritocracia, que atribui a ausência de negros em espaços de poder à falta de esforço. Para a pedagoga, não existe racismo contra pessoas brancas, porque o racismo é um sistema fixo.

Manuela Alves defendeu que todos se “racializem”: negros, para entender a vulnerabilidade; brancos, para reconhecer privilégios. Segundo ela, o Brasil não vive uma democracia racial.

“Buscar equidade ainda é um objetivo, mas não é onde a gente está”, afirmou. A presidente em exercício da OAB-PE disse ainda que o Judiciário deve rever sua composição e sua forma de interpretar casos de racismo, e que “os magistrados e as magistradas precisam ter o perfil que representa a sociedade”.

Escola e universidade ainda contam uma história parcial

As participantes apontaram o currículo como um dos entraves. Daisy Rodrigues disse que há materiais didáticos que ainda romantizam a colonização. “O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, porque ninguém descobre algo que 5 milhões de pessoas já sabiam”, declarou. Formada em Pedagogia pela UFPE, ela contou que teve apenas uma disciplina eletiva sobre relações étnico-raciais.

Jaqueline Ribeiro, que pesquisa a história dos estivadores do Recife, relatou ter ouvido do avô, estivador e sindicalista, que a categoria já se organizava antes de 1930, ao contrário do que ouviu na graduação. Ela também descreveu a dificuldade de jovens negros para estudar enquanto trabalham, como ocorreu com ela ao se preparar para a residência.

Otimismo com ressalvas

Ao fim, as três disseram acreditar em avanços. “Se eu for pessimista, eu perco o sentido de continuar lutando”, afirmou Manuela Alves, para quem o enfrentamento ao racismo depende de “um pacto social que envolve todas as pessoas e todas as instituições”.

Daisy Rodrigues disse que o otimismo vem do que vê em sala de aula, onde trabalha com jovens em vulnerabilidade social. “A gente precisa ser otimista não só porque quer ver um mundo melhor, mas porque a gente está vendo”, declarou.