Trecho com deck elevado de madeira e 4 metros de largura passa pelo Pina; prefeito visitou a obra, mas a Prefeitura não informou a data de entrega

O trecho conector do Orla Parque, que liga a orla de Boa Viagem à de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, está em fase final de obras e deve ser inaugurado em breve, segundo a prefeitura. A data da entrega não foi informada. O prefeito Victor Marques (PCdoB) visitou o local e divulgou imagens da estrutura em vídeo nas redes sociais.

A passagem começa no início da Avenida Engenheiro Antônio de Góes, em Brasília Teimosa, e segue pela frente da praia até o Pina. Tem 4 metros de largura, piso de madeira em estrutura elevada e iluminação voltada ao pedestre. Com ela, o calçadão que vem de Piedade, na divisa com Jaboatão dos Guararapes, passa a chegar ao Parque das Esculturas Francisco Brennand.

Madeira atende exigência do licenciamento ambiental

No vídeo, o prefeito explicou que o material foi definido por razões ambientais. “Isso aqui foi um pedido para o licenciamento ambiental”, disse, ao lembrar que a obra fica ao lado da praia. Segundo ele, a estrutura elevada permite que a água continue a se infiltrar. “Tem todo um contexto ambiental para fazer funcionar”, afirmou.

A prefeitura também diz que a conexão deve ampliar a mobilidade, a acessibilidade e a segurança, inclusive à noite, com mais fiscalização no trecho.

“É uma nova conexão, um novo ponto turístico”, declarou. Para o prefeito, quem sair de Piedade “vai poder ir até o Parque das Esculturas”.