A movimentação nas rodovias federais aumentará no final de semana devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, na sexta-feira (20)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (19) a Operação do Dia da Consciência Negra, que se estende até domingo (22), com o reforço nas ações de policiamento e fiscalização em todas as rodovias federais. Este ano, a operação terá como foco o reforço na segurança de motociclistas, que têm sido as principais vítimas da violência no trânsito nas rodovias federais do estado. Ações de fiscalização e de educação para o trânsito serão intensificadas nesse período para prevenir colisões e preservar vidas.

Com a previsão de tempo estável, a expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos, principalmente na BR-101, que leva ao Litoral Norte e Sul de Pernambuco. O trânsito em direção ao interior também deve ser maior nesse período, em direção a Gravatá e Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão.

Leia Também Consciência Negra: confira o que abre e fecha no Recife durante o feriadão

Em Pernambuco, as colisões envolvendo motocicletas tiveram um aumento em relação ao ano anterior. Entre janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.557 sinistros, com 1.784 feridos e 173 mortes. No mesmo período do ano passado, foram atendidos 1.319 sinistros, com 1.482 feridos e 135 mortes.

Entre as principais causas dessas colisões em 2026, estão a ausência de reação do condutor, com 222 sinistros, acessar a via sem observar a presença de outros veículos, com 220 sinistros, e reação tardia ou ineficiente do condutor, com 195 ocorrências. A falta de atenção, o excesso de velocidade e o trânsito pelo corredor entre veículos de grande porte são alguns comportamentos que têm contribuído para esses casos.

As autuações pela falta do capacete também aumentaram. Entre janeiro a outubro de 2026, foram emitidas 3.222 autuações por essa infração, enquanto no mesmo período de 2025, foram emitidos 2.757 autos.

Durante as ações educativas, a PRF busca chamar a atenção para cuidados que reduzem os riscos no trânsito, como o uso correto do capacete bem afivelado à cabeça, a condução sem manusear o celular e a atenção para o ponto cego, que acontece quando o motorista não enxerga pelo retrovisor quem está muito próximo dele. As ações também buscam alcançar os condutores que trabalham com entrega de mercadorias e transporte de passageiros, que têm sido as principais vítimas da imprudência.

Recomendações de segurança