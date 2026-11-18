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A partir de segunda-feira (23), a relação do pernambucano com o serviço de água e esgoto muda de endereço. A Compesa continua pública e passa a fazer o “atacado”: capta, trata e produz a água em grande volume. As concessionárias ficam com o “varejo”: levam a água até a torneira, coletam e tratam o esgoto, emitem a fatura e atendem o consumidor.

“A Compesa vai focar na produção de água. Ela vai cuidar da captação, do tratamento da água e da produção de grandes volumes, das barragens. Isso fica com a Compesa, enquanto as concessionárias vão assumir a parte final de linha, como a gente chama”, explica Douglas Nóbrega, presidente da Compesa. Segundo ele, a transição começou em abril, com integração dos sistemas comerciais e ampliação das equipes.

Com quem falar a partir de segunda

Vazamento na rua, falta de água, problema de esgoto, buraco ou calçada não refeita após obra, tudo isso passa a ser tratado pela concessionária da sua região. Também ficam com elas a ligação, a religação e o corte, a emissão de primeira e segunda via de faturas e o calendário de abastecimento.

“Problemas de vazamento, falta de água, problema de esgotamento sanitário na rua, algum buraco, alguma pavimentação que não foi feita, algum serviço realizado nos bairros e nas cidades serão todos eles tratados com as concessionárias”, diz Nóbrega. No Recife, a responsável é a AQUA Pernambuco.

Contatos

A AQUA atua no bloco RMR-Pajeú, com 151 cidades e Fernando de Noronha. O atendimento por telefone e WhatsApp é concentrado no número gratuito 0800 772 0001. Faturas, avisos de vazamento e pedidos de serviço podem ser feitos na Agência Virtual ou no aplicativo da empresa.

A concessionária também oferece atendimento por videochamada, com atendente humano, acessível pelo site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Quem mora na área da AQUA pode consultar o calendário de abastecimento da sua localidade pelo site.

Para o atendimento presencial, a empresa informa que haverá mais de 300 pontos, entre lojas próprias, postos credenciados e agências dos Correios, com no mínimo dois em cada cidade atendida. Os endereços estarão na Agência Virtual a partir de segunda.

Para a Vita Sertão, o telefone gratuito é 0800 870 8787, e o atendimento também pode ser feito pelo site da concessionária.

Fatura, tarifa social e débitos

As contas emitidas a partir de segunda terão novo layout. O número de matrícula da Compesa dá lugar a um novo código de identificação, gerado automaticamente. O pagamento segue por Pix, com QR Code na fatura, por código de barras ou por débito automático, inicialmente para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil.

Quem tem tarifa social mantém o desconto, sem necessidade de recadastramento, já que os dados foram migrados automaticamente.

Quem deve à Compesa continua tratando com a estatal. “Desde já, débitos com a Compesa serão tratados com a Compesa. E débitos futuros, a partir da assunção pelas concessionárias, vão ser tratados diretamente pelas concessionárias”, explica o presidente. Até o dia 23, a Compesa segue funcionando normalmente para negociações.

Tarifa e obras

As tarifas continuam reguladas pela agência reguladora do estado, a Arpe. Nóbrega diz que o reajuste homologado, equivalente a 34 meses sem correção desde setembro de 2023, seria de 14,8%, pela variação do IPCA. Ficou em 8,8%, porque o contrato de concessão impôs às empresas um desconto de 5%.

As concessionárias preveem R$ 20 bilhões em investimentos ao longo dos 35 anos de contrato. A primeira percepção do consumidor, segundo o presidente, será o aumento de obras nas ruas, além de mais pontos de atendimento.

Paralelamente, a Compesa mantém cerca de R$ 10 bilhões em investimentos em andamento, vindos de recursos federais, de operações de crédito do estado e de financiadores como a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o banco dos BRICS.

Estado manteve a produção de água

O secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, afirma que a produção é o foco do processo. “Para a água chegar nas residências, precisa que alguém cuide de armazenar, de transportar, de tratar, e daí outras empresas vão distribuir. Por ser o setor mais estratégico do contexto do saneamento, o Estado resolveu continuar nessa missão”, diz.

Ele lembra que Pernambuco tem escassez hídrica. “Outros estados têm água perene, rios com mais abundância. Aqui não. O desafio aqui é maior”, afirma, citando a necessidade de mais barragens, adutoras de longa distância e poços.

Nove municípios ficaram de fora

Dos 12 municípios que não aderiram inicialmente, três entraram no processo e nove seguem fora da concessão. Segundo Cirilo, eles continuarão operando como hoje, mas “têm o compromisso também de atingir as metas do marco legal de saneamento”. O secretário diz que o Estado está disposto a ajudá-los.