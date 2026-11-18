Reportagens do colunista Raphael Guerra venceram nas categorias impresso e multimídia. Esta última contou com imagens de Eduarda Nóbrega e Jailton Jr

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O Jornal do Commercio foi destaque em mais uma premiação nacional. Duas reportagens foram reconhecidas no 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, um dos mais tradicionais do país. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (18).

A reportagem especial "Desafios da ressocialização: reconstruir vidas é também proteger a sociedade", do jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, recebeu menção honrosa na categoria multimídia. O material jornalístico teve captação e edição de vídeo de Eduarda Nóbrega e fotos de Jailton Jr.

A partir de histórias de mulheres que estão na Colônia Penal Feminina do Recife, a reportagem abordou como a qualificação profissional e a educação são fundamentais no processo de ressocialização de presos e na queda da reincidência criminal no país. O material foi publicado em 6 de julho de 2026.

A mesma reportagem é finalista do Prêmio Pena Justa/CNJ de Jornalismo e Comunicação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O resultado ainda será divulgado.

A segunda reportagem do JC premiada no 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo foi "Erros tão comuns ainda levam inocentes à prisão", também de autoria de Raphael Guerra. O material foi contemplado com menção honrosa na categoria impresso.

Publicada em 30 de abril de 2026, a reportagem abordou como o reconhecimento equivocado, a defesa frágil e as falhas em processos resultam em prisões e até condenações injustas. Detalhou ainda como a Defensoria Pública tem papel decisivo na revisão dos casos na Justiça.

Ao todo, 263 trabalhos foram inscritos nesta edição do prêmio, que é uma promoção do Movimento de Justiça e Direitos Humanos e da Ordem dos Advogados do Brasil/RS, com apoio da Regional Latino Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (Rel UITA), da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-RS) e da Caixa de Assistência dos Advogados - RS (CAARS).

A cerimônia de premiação será realizada em 10 de dezembro, na sede da OAB-RS, em Porto Alegre.