Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Prefeitura do Recife preparou um esquema especial de funcionamento dos serviços municipais para o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20). Enquanto alguns órgãos municipais terão as atividades suspensas, serviços essenciais de saúde, limpeza urbana e acolhimento funcionarão normalmente. Parques, museus e espaços de lazer também estarão disponíveis para a população.

Na área da saúde, os Centros de Vacinação funcionarão durante o feriadão, oferecendo imunizantes contra a Influenza e multivacinação para todos os públicos, sem necessidade de agendamento. Na sexta-feira (20) e no domingo (22), o atendimento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h nos shoppings Recife e RioMar. No sábado (21), os três centros funcionarão das 9h às 19h.

As unidades de urgência e emergência da rede municipal também manterão o atendimento 24 horas. Entre elas estão as policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, em Campina do Barreto; as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima, em Casa Amarela, e Professor Arnaldo Marques, no Ibura; a Maternidade Professor Bandeira Filho, em Afogados, e o Hospital Pediátrico Helena Moura, na Tamarineira.

O Hospital da Mulher, no Curado, também funcionará 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. Já o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, manterá atendimento em regime de plantão durante todo o feriadão.

Lazer e cultura

Entre as opções culturais, o Pátio de São Pedro receberá mais uma edição do AfroFest, festival dedicado à valorização da cultura afro-brasileira. A programação contará com Feira das Pretas, apresentações de DJs, escolas de samba, homenagens a mestres e agremiações da cultura popular, Baile Charme e shows da Orquestra de Bolso e de Shevchenko. As atividades serão realizadas das 15h às 23h.

O Festival Recife do Teatro Nacional também movimentará a cidade. Em sua 25ª edição, o evento terá programação gratuita e solidária até o dia 29 de novembro, com 32 montagens, sendo 17 espetáculos nacionais e 15 pernambucanos.

Nesta sexta-feira (20), serão apresentados os espetáculos “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, do grupo mineiro Galpão, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, e “Experimento H”, da Companhia do Latão, às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes das apresentações, mediante a entrega de um quilo de alimento.

O Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, funcionará normalmente, das 10h às 18h. Já o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), na Rua da Aurora, abrirá excepcionalmente das 12h às 16h, com acesso gratuito. Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura estarão fechados.

Os parques urbanos administrados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também funcionarão normalmente. A maioria abrirá das 5h às 22h. O Parque da Jaqueira funcionará das 4h às 22h, enquanto o Parque 13 de Maio ficará aberto das 5h às 20h. Já os parques das Graças, Jardim Baobá, COMVida e os lineares da Aurora, do Pina e Roque Santeiro permanecerão abertos durante 24 horas.

O Jardim Botânico do Recife também estará aberto normalmente de sexta-feira (20) a domingo (22). O Parque das Esculturas, por outro lado, ficará fechado na sexta-feira, com funcionamento normal no sábado e no domingo.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível na sexta-feira (20) e no domingo (22), das 7h às 16h. No sábado (21), o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará das 4h às 7h30. O projeto Olha! Recife também oferecerá passeios gratuitos no sábado e no domingo, com roteiros a pé, de bicicleta, ônibus e catamarã. As inscrições serão realizadas pela plataforma Sympla.

Mercados, assistência social e outros serviços

Os mercados públicos e as feiras livres funcionarão das 6h às 13h nesta sexta-feira (20). As praças de alimentação continuarão abertas normalmente após esse horário.

Na área de assistência social, os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) manterão o funcionamento normal.

Por outro lado, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros POP e outros equipamentos da área estarão fechados durante o feriado.

O Hospital Veterinário do Recife funcionará 24 horas durante todo o feriadão para atendimentos de urgência e emergência. Os serviços ambulatoriais serão retomados na segunda-feira (23).

As Academias Recife estarão fechadas na sexta-feira e durante o fim de semana, com retorno das atividades na segunda-feira. A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz também não funcionarão na sexta-feira, reabrindo na segunda-feira (23).

Atendimento suspenso

O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado na sexta-feira (20), com retorno das atividades na segunda-feira (23). O mesmo ocorrerá com os serviços presenciais da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), incluindo atendimentos a idosos, gestantes, pessoas com deficiência, taxistas e usuários que desejam recorrer de multas.

Os serviços de monitoramento do tráfego e fiscalização dos agentes de trânsito funcionarão normalmente. O teleatendimento da CTTU também ficará disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

A Ouvidoria Geral não terá atendimento presencial ou telefônico na sexta-feira, mas continuará recebendo manifestações por e-mail (ouvidoria@recife.pe.gov.br), pelo aplicativo Conecta Recife e pelo Portal da Ouvidoria.

O Procon Recife também não terá expediente presencial, mas receberá manifestações pelo site procon.recife.pe.gov.br e pelo e-mail procon@recife.pe.gov.br. A Procuradoria da Fazenda Municipal e os órgãos de atendimento da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, incluindo Agências de Emprego, Salas do Empreendedorismo e Escolas Profissionalizantes, estarão fechados.

Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (23), com exceção do Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, que reabrirá na terça-feira (24).

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

