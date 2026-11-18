Um dos responsáveis por realizar o projeto arquitetônico do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ao lado do seu bisavô, Oscar Niemeyer, o arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer criticou a privatização do equipamento público e ressaltou que o projeto foi idealizado com a finalidade de servir à população e não à iniciativa privada.

"Isso aqui é uma praça pública. O nosso desejo é que todos possam vir aqui e usufruir da praça, que é tão importante quanto qualquer outro equipamento. Hoje, por exemplo, a galeria está fechada, gostaríamos de visitá-la, e não poderemos, assim como o teatro. Era para essa galeria ter exposições constantes, assim como atrações no teatro, mas tudo isso se relacionando com a praça, que é fundamental para que as pessoas possam vir à vontade, as crianças correrem em volta da praça, como Oscar Niemeyer gostava... Um projeto agregado para o povo, para o cidadão comum usufruir de uma arquitetura desse porte", criticou Paulo Sérgio Niemeyer.

O bisneto de Oscar Niemeyer, que está no Recife para a abertura da exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço", que fica até o dia 17 de janeiro de 2027, na Caixa Cultural, no Bairro do Recife, retornou ao equipamento público que ajudou a projetar e não escondeu a surpresa ao se deparar com algumas mudanças estruturais no local.

"Toda a área da praça faz parte do projeto do Parque Dona Lindu, que é público. Estão construindo um restaurante e a gente acha ruim esse processo (de privatização). A praça já é pequena e ainda vão criando obstáculos numa área que deveria ser mais generosa possível. Acho que para manter o projeto original deveria pensar até em tombamento do Parque. Era para a Prefeitura do Recife buscar tombar esse projeto, preservar da melhor forma possível", contestou Paulo.

Leia Também No Recife, Paulo Niemeyer defende o Parque Dona Lindu como espaço público e exalta legado do bisavô

Questionado pelo JC sobre as falas do arquiteto, o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), negou que o Dona Lindu foi privatizado e reforçou que o parque segue aberto à população. "O Dona Lindu segue sendo um parque público, onde muitas pessoas vão lá para se encontrar e passear... As concessões dos parques do Recife não impedem ninguém de entrar nesses espaços", ponderou o gestor municipal.

Além do equipamento público localizado no bairro de Boa Viagem, outros três parques da capital estão com administração da iniciativa privada: Jaqueira, Santana e Apipucos.

Dificuldade para projeto se concretizar

Rememorando os tempos quando começou a idealizar o projeto ao lado do seu bisavô, há exatos 20 anos, Paulo Sérgio Niemeyer revelou a dificuldade encontrada para aprovar a construção do Parque Dona Lindu. "O projeto como um todo é muito importante e lembro que foi uma saga, ou como eu gosto de dizer, uma epopeia. Isso pelo fato de naquela época ter tido muitas forças que não estavam colaborando para a concretização do projeto, e que quase não aconteceu. Só foi possível por causa de uma determinação do então prefeito João Paulo, que se empenhou ao máximo para fazer o projeto acontecer. Ele lutou muito contra forças políticas, opinião pública contrária ao projeto, mas hoje o Parque Dona Lindu é uma realidade", relembrou.

Paulo Sérgio Niemeyer critica construções privadas ao redor do Dona Lindu e defende que parque seja tombado - Jéssica Kauany / JC

Com o projeto aprovado, Paulo contou sobre as escolhas dos homenageados que levam os nomes do teatro e da galeria do Dona Lindu. "Quando a gente acabou o projeto resolvemos homenagear o ator, diretor, dramaturgo e produtor pernambucano Luiz Mendonça, dando o seu nome ao teatro. Já a galeria demos o nome de Janete Costa, que foi uma amiga da família e uma personagem importante do cenário do design de interiores e da arquitetura do Recife. Como ela tinha essa relação muito forte com a arquitetura, a gente sentiu que seria bom homenageá-la nesse espaço cultural", finalizou Paulo Sérgio Niemeyer.