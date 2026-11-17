Produções do Jornal do Commercio, TV Jornal e Rádio Jornal concorrem em todas as categorias; vencedores serão anunciados na próxima semana

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está entre os finalistas das quatro categorias do 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE).

A seleção reúne reportagens do Jornal do Commercio, da TV Jornal e da Rádio Jornal, além de produções de estudantes universitários vinculados ao veículo.

Categoria Impresso/Online

Na categoria Impresso/On-line, o Jornal do Commercio concorre com duas reportagens: “O desafio de reconhecer um câncer que está à vista”, de Maria Clara Trajano e Lara Calábria, e “Prontuários que falam: como registros dentários ajudam a identificar vítimas de tragédias”, de Raphael Guerra.

Maria Clara Trajano, Lara Calábria e Raphael Guerra - Foto: Montagem/JC

Categoria Televisão/Videocast

Na modalidade Televisão/Videocast, a TV Jornal é finalista com “Sorriso e Identidade: A assistência odontológica como ferramenta para devolver dignidade a mulheres vítimas de violência”, assinada por Kaylane Sobral, Dyandhra Monteiro, Eleonardo Freitas, Sidney Lucena e José Darlan Siqueira.

Kaylane Sobral e Dyandhra Monteiro - Foto: Montagem/JC

Categoria Rádio/Podcast

Já na categoria Rádio/Podcast, a Rádio Jornal Recife concorre com “A Vida Começa pela Boca”, produzida por Elis Martins, Íngrid Santos e Guto César.

Categoria Estudante Universitário

O reconhecimento também chega à categoria Estudante Universitário, com dois trabalhos de estudantes que integram o Jornal do Commercio.

Eduardo Scofi, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é finalista com “Da cadeira do dentista ao acolhimento: a odontologia que reinventa o cuidado a crianças com autismo”. A estudante Aisha Vitória, da Uninassau, concorre com “Quando esperar custa caro: como a falta de informação e de acesso agrava problemas de saúde bucal”.

O 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo busca valorizar a produção jornalística sobre Odontologia e ampliar a visibilidade de pautas relacionadas à saúde bucal, reconhecendo o trabalho de profissionais e estudantes na divulgação de informações de interesse público.



Eduardo Scofi e Aisha Vitória - Foto: Montagem/JC

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