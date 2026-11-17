*Com informações da TV Jornal

Karla Vasconcelos, mãe do menino de 9 anos que foi alvo de comentários homofóbicos e transfóbicos atribuídos à promotora Rosemilly Albuquerque, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), disse nesta terça-feira (17) que a família vai manter o filho no balé. Em entrevistas, ela afirmou que a criança ainda não foi informada do caso e que a família avalia, com a assessoria jurídica, quais providências tomar.

O garoto aparece em um vídeo de uma aula de dança em Caruaru, no Agreste, publicado pelo NE2, da TV Globo, no Instagram em 11 de novembro. Segundo Karla, ele ainda não sabe dos ataques porque ela quer preparar a notícia. “Ainda não relatei o fato para ele porque estou organizando um acompanhamento psicológico para dar a notícia. Ele é só uma criança de 9 anos”, disse.

“Sonho vai continuar”

Karla afirmou que a família não pretende recuar por causa da repercussão. “Vamos seguir com o sonho dele. Sabemos que vai haver críticas, mas o que eu puder incentivar, o pai, tenho certeza, da mesma forma, e a família em si, vamos incentivar. Não podemos podar o sonho de uma criança, e sim incentivar no que ela já é boa”, declarou.

Ela contou que o filho começou a se interessar pela dança aos 5 anos, ao acompanhá-la nas aulas, já que ela também dançava na época. Segundo a mãe, a decisão de continuar é sempre do menino. “Sou muito aberta com ele. Pergunto: ‘Meu filho, você está gostando? Quer continuar?’. Ele sempre diz: ‘Mãe, é o que eu gosto de fazer’”.

Orgulho e decepção

Karla descreveu a viralização do vídeo como um momento de emoção. “Foi mágico. Ver aquilo, ver a emoção, a dedicação dele pela dança”, afirmou. Pouco depois vieram os comentários. “Fiquei indignada porque é uma pessoa da lei, que tem o conhecimento da lei, tomando esse tipo de atitude”, disse. Ela afirmou que se sentiu triste, revoltada e decepcionada, e que não soube como reagir de imediato. Para ela, “estamos numa época em que esses paradigmas deveriam ser encerrados”.

Sobre eventuais medidas, a mãe disse que a família foi pega de surpresa e ainda não tem posicionamento definido. “Futuramente, vamos tomar as medidas cabíveis. Até o momento, estamos analisando”, declarou. Ela pediu que ficasse claro que a possibilidade está em análise e que nenhuma decisão foi tomada.

Corregedoria investiga a promotora

A Corregedoria-Geral do MPPE apura a conduta de Rosemilly Albuquerque, da 2ª Vara Criminal de Goiana, na Mata Norte. A denúncia foi divulgada pelo UOL na segunda-feira (16) e confirmada pelo g1.

Pelo menos três comentários publicados na conta “@_Millyy_2025” acusavam os pais da criança de serem “comunistas” e de “ensinarem uma criança a se tornar mulher trans”. Em resposta a outro usuário, o perfil escreveu “papinho de viad@ kkkk”. O perfil e as mensagens foram apagados após a repercussão.

Marido assumiu autoria

Em 13 de novembro, o marido da promotora, Fábio Albuquerque, escreveu nos comentários do mesmo post que pegou o celular dela e usou a conta para publicar a mensagem. Ele disse que agiu por impulso e que a culpa é só dele. Rosemilly respondeu, de outro perfil, que o marido costumava usar uma conta suplementar dela, que ela não utilizava, e que ele não tinha autorização para comentar.

O MPPE informou, em nota, que adotará as medidas cabíveis e que os procedimentos da Corregedoria são sigilosos. A autoria dos comentários faz parte do que será apurado.

