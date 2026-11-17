Justiça considerou que postagem da Eccoprime contra campanha do Burger King ultrapassou os limites da liberdade religiosa

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A Justiça de Pernambuco condenou a Eccoprime – Escola de Ensino Infantil e Fundamental Ltda., localizada em Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos devido à divulgação de conteúdo homotransfóbico nas redes sociais. A decisão também proíbe a instituição de publicar novos conteúdos discriminatórios contra a população LGBTQIA+, sob pena de multa de R$ 10 mil por cada descumprimento comprovado.

A sentença foi assinada no dia 3 de novembro pela juíza Flávia Fabiane Nascimento Figueira, da 1ª Vara Cível de Camaragibe, em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça Cível do município.

Na avaliação da magistrada, a publicação feita pela escola em junho de 2021 ultrapassou os limites da liberdade de expressão e religiosa, configurando discurso de ódio e incitação à hostilidade contra a população LGBTQIA+.

ENTENDA O CASO

O episódio ocorreu após a rede Burger King lançar uma campanha publicitária que abordava a diversidade e explicava a sigla LGBTQIA+ a partir da perspectiva de crianças. Na ocasião, a Eccoprime publicou conteúdos no Instagram criticando a iniciativa e afirmando que crianças e famílias cristãs estariam "sob ataque".

Em uma das publicações, a instituição convocou pais a protegerem os filhos do que classificou como ameaças e incentivou a busca por escolas alinhadas aos valores cristãos. A postagem também divulgava um centro de treinamento voltado a pais cristãos.

O conteúdo provocou repercussão nas redes sociais, com milhares de comentários, muitos deles em tom de crítica à postura da instituição. Na ocasião, representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos da população LGBTQIA+ também questionaram a publicação.

DECISÃO JUDICIAL

Ao analisar o processo, a juíza ressaltou que a liberdade religiosa não é um direito absoluto e não permite a divulgação de mensagens que desumanizem ou hostilizem pessoas em razão da orientação sexual ou identidade de gênero.

A sentença também destacou a responsabilidade das instituições de ensino, inclusive as confessionais, de promover o respeito à pluralidade e contribuir para a formação cidadã dos estudantes.

Para a magistrada, ao apresentar a população LGBTQIA+ como uma ameaça contra a qual pais e integrantes da comunidade escolar deveriam se proteger, a escola incentivou um ambiente de hostilidade e intolerância.

Além da indenização, a Justiça tornou definitiva a determinação anterior de retirada das publicações discriminatórias. O valor de R$ 100 mil deverá ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou a entidades representativas da população LGBTQIA+ cadastradas no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A definição será feita durante a fase de cumprimento da sentença.

O MPPE também havia solicitado que a escola custeasse e divulgasse materiais de combate ao discurso discriminatório. Esse pedido, no entanto, foi rejeitado pela Justiça, que considerou suficientes as medidas reparatórias adotadas no caso.

POSICIONAMENTO

Em nota divulgada as redes sociais, a Eccoprime afirmou respeitar as determinações do Poder Judiciário, mas discordar do entendimento adotado na sentença. A instituição informou que sua assessoria jurídica já apresentou recurso e ressaltou que a decisão ainda não é definitiva. A escola disse ainda que continuará defendendo sua posição pelos meios legais.

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