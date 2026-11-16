Mensagens foram publicadas em postagem sobre criança de 9 anos em aula de dança; órgão informou que Corregedoria já adotou providências iniciais

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) investiga a Promotora de Justiça Rosemilly Albuquerque, da 2ª Vara Criminal de Goiana, na Zona da Mata Norte, após comentários homofóbicos e transfóbicos publicados em uma rede social. As mensagens foram feitas em uma postagem sobre um menino de 9 anos praticando balé em uma aula de dança em Caruaru, no Agreste.

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Os comentários foram publicados no perfil do NE2, no Instagram, no dia 11 de novembro. A conta atribuída à promotora acusou os pais da criança de serem comunistas e de ensinarem o menino a se tornar uma mulher trans. Em outra mensagem, utilizou a expressão "papinho de viado".

Dois dias depois, o marido da promotora, Fábio Albuquerque, assumiu a autoria das mensagens em uma troca de comentários com a esposa na mesma publicação. Ele afirmou que utilizou o celular e a conta dela sem autorização e pediu desculpas pelo ocorrido.

Rosemilly respondeu que estava magoada com a atitude do marido e explicou que ele costumava utilizar seu aparelho para acompanhar notícias em um perfil suplementar do Instagram.

Em nota, o MPPE reafirmou o compromisso com os direitos humanos e o respeito à diversidade, além de repudiar manifestações discriminatórias. A instituição informou que o órgão interno de controle já adotou as providências iniciais para apurar o caso.

O Ministério Público também destacou que manifestações individuais de seus integrantes não representam necessariamente o posicionamento institucional. Os procedimentos correicionais são sigilosos.

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