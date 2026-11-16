Inmet emite alerta para possível chuva de granizo em 16 municípios de Pernambuco
O Inmet também alerta para chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica e alagamentos
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial com chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo em 16 municípios de Pernambuco.
Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso é válido a partir da meia-noite desta terça-feira (17) e é válido até às 23h59.
Os municípios pernambucanos que estão sob estado de alerta são:
- Afrânio
- Belém do São Francisco
- Cabrobó
- Dormentes
- Floresta
- Itacuruba
- Jatobá
- Lagoa Grande
- Orocó
- Parnamirim
- Petrolândia
- Petrolina
- Santa Cruz
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Tacaratu
O órgão recomenda evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.