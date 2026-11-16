Entenda a origem dos tremores de terra sentidos em Caruaru e o histórico sísmico da região

Geofísico explica os três abalos de até magnitude 2,8 registrados neste domingo (15) e relembra histórico de atividade sísmica no Agreste

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Os tremores de terra sentidos por moradores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (15), fazem parte de um histórico de atividade sísmica que acompanha a região há mais de um século.

Os três novos eventos, registrados entre a noite do domingo e a madrugada desta segunda-feira (16), estão associados a falhas geológicas ativas no subsolo. O mais intenso alcançou magnitude 2,8, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Somente em 2026, o laboratório já havia identificado 20 tremores na região de Caruaru. Com os três episódios mais recentes, o número chegou a 23. A explicação sobre a origem dos fenômenos e o histórico de registros foi apresentada pelo geofísico Eduardo Menezes, do LabSis, que acompanha a atividade sísmica no Agreste.

Atividade sísmica em Caruaru é conhecida há mais de um século

A ocorrência de tremores na região de Caruaru é documentada há décadas. Um estudo apresentado no I Simpósio Regional da Sociedade Brasileira de Geofísica, em 2004, aponta que a atividade sísmica é conhecida desde meados do século 19.

O levantamento destaca episódios importantes registrados em 1964, quando ocorreram dois tremores de magnitude 3,5; em 1967, com magnitude 3,8; em 1984, também com magnitude 3,8; e em 2002, quando um abalo chegou a 3,5.

Outro episódio expressivo ocorreu em fevereiro de 2016, quando um tremor sentido em Caruaru e em outros municípios do Agreste também repercutiu na Região Metropolitana do Recife. Naquele dia, a medição inicial chegou a apontar magnitude 4,7, mas a análise posterior indicou que o abalo teve magnitude 3,8.

Na ocasião, mais de 170 eventos sísmicos foram registrados pela estação de monitoramento de Caruaru em um único dia. A maioria era formada por microtremores, que são identificados pelos equipamentos, mas não chegam a ser percebidos pela população.

Falhas geológicas explicam os tremores no Agreste

De acordo com o geofísico Eduardo Menezes, os abalos registrados na região são provocados por falhas geológicas ativas. Essas estruturas estão relacionadas à movimentação de blocos de rocha no interior da Terra, que libera energia e provoca ondas sísmicas.

“Os tremores são provenientes de falhas ativas que existem nessa região. Caruaru é recorrente de sismicidade ao longo dos anos”, explicou o pesquisador.

O acompanhamento da atividade é realizado pelo LabSis desde 1991. O laboratório mantém uma estação sismográfica no município, que permite identificar os eventos e acompanhar o comportamento sísmico da região.

Tremores recentes não representam risco estrutural, afirma geofísico

Apesar de terem sido percebidos pelos moradores, os três tremores mais recentes não apresentam magnitude suficiente para provocar danos estruturais, segundo a avaliação de Menezes. O pesquisador destacou que eventos de magnitude 2,8 podem ser sentidos pela população, mas não costumam comprometer edificações.

“Eles são bem sentidos, sim, pela população, mas desde já a gente pode adiantar que a população pode ficar tranquila e que tremores nessa ordem de grandeza não trazem nenhum efeito estrutural”, afirmou.

Os dados registrados pelas estações são encaminhados diretamente à Defesa Civil. Caso seja necessário, o órgão pode realizar vistorias em imóveis onde moradores identifiquem possíveis alterações, como o aparecimento de trincas.

O laboratório mantém o monitoramento contínuo da atividade sísmica e compartilha as informações com os órgãos responsáveis e a sociedade. Segundo Menezes, o acompanhamento permite informar sobre novos eventos praticamente em tempo real.

Moradores relatam susto e barulho durante os abalos

Em reportagem da TV Jornal Interior, moradores de Caruaru contaram como perceberam os tremores durante a noite. Uma mulher relatou que estava em casa com o marido quando sentiu os abalos e descreveu a experiência como assustadora.

“A sensação foi de angústia, de medo. Eu pensei até que fossem as paredes [...] Foi terrível”, contou.

Outro morador disse que percebeu a movimentação de objetos dentro de casa. “Eu ouvi, senti que tremeu mesmo, que tremeu a janela lá em casa e a tampa do fogão”, relatou.

As percepções, no entanto, variaram entre os bairros. Enquanto alguns moradores sentiram a movimentação e ouviram estrondos, outros não perceberam os tremores. Um dos entrevistados afirmou que não teve medo porque o fenômeno foi rápido.

“A gente não tem medo porque é muito rápido, mas se fosse uma coisa que demorasse a gente tinha mais medo, não era?”, comentou.

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