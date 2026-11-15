Moradores de Caruaru relatam tremor de terra na noite deste domingo (15)

Região tem histórico de atividades sísmicas de menor porte. Até o momento, ainda não há confirmação ou registro oficial por órgãos de monitoramento

Moradores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, relataram ter sentido um tremor de terra na noite deste domingo (15). Até a publicação desta matéria, ainda não havia confirmação ou registro oficial do suposto abalo sísmico por parte dos órgãos de monitoramento.

A região onde o município está inserido apresenta histórico recorrente de atividades sísmicas de menor porte, geralmente imperceptíveis ou sentidas de forma leve pela população, sem causar danos estruturais.

O último registro oficial em Caruaru divulgado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) ocorreu numa sexta-feira, 4 de setembro, quando a rede de estações sismográficas identificou dois eventos seguidos na região. O primeiro abalo foi registrado às 01h47 UTC (22h47 da noite anterior, no horário de Brasília), com magnitude preliminar calculada em 1.8 mR. Onze minutos depois, às 01h58 UTC (22h58 no horário local), um segundo tremor atingiu magnitude preliminar de 2.0 mR. Na ocasião, não houve relatos de moradores que tivessem sentido os abalos.

Já o evento sísmico mais recente confirmado pelo LabSis/UFRN em Pernambuco foi registrado no último domingo, 8 de novembro, no município de Ibirajuba, também no Agreste do Estado. O tremor aconteceu às 05h26 UTC (02h26 no horário de Brasília), alcançando magnitude preliminar de 2.1 mR, também sem registro de percepção por parte dos habitantes locais.

O LabSis/UFRN mantém o monitoramento contínuo da atividade sísmica, além de eventos provocados por ação humana, como detonações, em Pernambuco e em todo o Nordeste, e deve atualizar os boletins caso o fenômeno relatado neste domingo seja detectado pelas estações.