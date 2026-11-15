Curso no Recife propõe transformar ideias em estratégia digital na comunicação política

"Virada Digital" será realizado em 28 de novembro, no Hub Plural, e é voltado a profissionais de campanhas e assessoria de figuras públicas

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A jornalista e estrategista digital Camila Souza ministra, no dia 28 de novembro, o curso Virada Digital – Transforme ideias em estratégia. O encontro será das 9h às 12h, no Hub Plural, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Voltada a quem atua com comunicação política, mandatos, campanhas eleitorais e presença digital de políticos e instituições, a proposta é ir além da produção de posts. O curso quer provocar o exercício do pensamento estratégico, o desenvolvimento de ideias, o planejamento de conteúdos e a construção de narrativas que gerem conexão com o público.

"Muita gente ainda enxerga a comunicação digital como uma sequência de postagens. Quando a estratégia entra, o conteúdo ganha direção, e é isso que muda o jogo na comunicação política", afirma Camila Souza.

Segundo ela, o curso não pretende entregar fórmulas prontas. "Não é um receituário. A ideia é ampliar o olhar sobre o digital e mostrar que criatividade e planejamento caminham juntos para comunicar com propósito", diz.

Para a estrategista, o momento exige que mandatos e instituições se aproximem das pessoas de forma mais autêntica. "Quem comunica com estratégia constrói uma narrativa coerente e fortalece a relação com o público. É essa virada de chave que queremos provocar", completa.

Serviço

Evento: Virada Digital – Transforme ideias em estratégia

Data: 28 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Local: Hub Plural – Espinheiro, Recife/PE

Investimento: R$ 150,00, exclusivamente via Pix (chave: sobretudocomunica@gmail.com)

Inscrição: a vaga só é confirmada após a identificação do pagamento. O comprovante deve ser enviado para o WhatsApp (81) 98791-6864.