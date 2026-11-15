Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos com procissão de fiéis e missa solene no Centro do Recife

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A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou seus 350 anos de criação neste domingo (15), com uma programação religiosa no Centro do Recife. A comemoração reuniu fiéis de diferentes regiões eclesiásticas em procissões pelas ruas da capital, com destino ao Pátio do Carmo, onde foi realizada uma missa solene em homenagem à trajetória da instituição, presidida pelo Cardeal Dom Paulo Cezar Costa.



As atividades começaram pela manhã, com a inauguração da Casa dos Dons, na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista. O espaço foi criado para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social e abrigar as pastorais sociais da Arquidiocese, responsáveis por ações de promoção da dignidade humana e justiça social.

À tarde, a partir das 14h, fiéis das regiões eclesiásticas Norte, Sul, Centro e Oeste seguiram em procissão até o Pátio do Carmo. Os grupos partiram de três pontos da cidade: a Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo; a Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista; e a Igreja Matriz de São José, no bairro de São José.

A programação foi encerrada com uma missa solene, às 16h, presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. Também participaram o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, bispos auxiliares e representantes do clero.

A celebração contou com a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e do prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

Durante a programação, Victor Marques destacou a relação entre a trajetória da Arquidiocese e a história do Recife. O vice-prefeito afirmou que a data representa a oportunidade de celebrar as conquistas e os momentos importantes vividos pela instituição ao longo de três séculos e meio.

“É uma alegria muito grande poder celebrar junto do nosso povo uma data tão especial, 350 anos de muitas celebrações, de muitas conquistas, momentos desafiadores, momentos felizes, mas principalmente de muitas histórias. Histórias essas que se confundem com a própria história da nossa cidade”, afirmou.

Raquel Lyra, por sua vez, defendeu a união e o diálogo entre diferentes grupos políticos. Em sua fala, a governadora ressaltou que as divergências partidárias não devem se sobrepor às necessidades da população.

“Colocar aquilo que nos une como muito maior do que aquilo que nos separa é dimensionarmos que o nosso povo não tem partido político, que as nossas crianças não têm partido político, que cores de bandeiras partidárias servem para disputar as eleições, mas, passadas elas, a gente precisa trabalhar por aqueles que a gente não conhece pelo nome, mas que precisam da generosidade das nossas mãos, da capacidade de unir e de dialogar”, declarou.

A governadora também pediu bênçãos para Pernambuco e destacou a necessidade de ampliar as oportunidades para a população, especialmente em um estado ainda marcado pela desigualdade.

“É com essa dimensão que eu venho aqui pedir as bênçãos de Deus para que o estado, ainda marcado pela desigualdade, possa continuar prosperando e dando a oportunidade de nossos filhos serem mais felizes neste chão”, disse.