Três presos fogem do Presídio Leonardo Lago no Curado e um é recapturado
Fuga ocorreu perto da guarita dos policiais militares e dois fugitivos já identificados são procurados por forças de segurança e pela Polícia Penal
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Três presos fugiram do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL) neste sábado (14), no Complexo do Curado, no Recife. Um deles foi recapturado ainda próximo à unidade prisional, informa a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE).
A fuga foi registrada perto da guarita dos policiais militares. As forças de segurança foram acionadas e fazem buscas ao lado do Serviço de Inteligência da Polícia Penal para localizar e recapturar os outros dois fugitivos, que já foram identificados.
A Seap/PE afirma que adotou as providências cabíveis e segue monitorando a ocorrência.
Veja nota completa da Seap:
NOTA À IMPRENSA
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) informa que registrou, neste sábado (14/11), a fuga de três pessoas privadas de liberdade do Presídio de Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), uma delas foi recapturada ainda próximo à unidade prisional.
A ocorrência foi registrada próximo à guarita dos policiais militares. As forças de segurança foram acionadas e, juntamente com o Serviço de Inteligência da Polícia Penal, atuam nas buscas para localizar e recapturar os outros dois fugitivos, que já foram identificados.
A Seap/PE informa que as providências cabíveis foram adotadas e segue monitorando a ocorrência.