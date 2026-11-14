Samu Solidário chega à 16ª edição com expectativa de beneficiar mais de 4 mil crianças no Recife

Campanha de fim de ano arrecada alimentos, brinquedos, itens de higiene pessoal e fraldas; doações podem ser entregues no bairro da Boa Vista

por JC
Samu Solidário chega à 16ª edição com expectativa de beneficiar mais de 4 mil crianças no Recife
A arrecadação inclui alimentos não perecíveis, brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, produtos de higiene pessoal, - IKAMAHA/SESAU PCR

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife deu início à arrecadação de donativos para a 16ª edição do Samu Solidário. A campanha tem como objetivo mobilizar a população, profissionais e instituições parceiras para arrecadar itens destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição, mais de 4 mil crianças serão contempladas pela iniciativa. A arrecadação inclui alimentos não perecíveis, brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, produtos de higiene pessoal, como sabonetes, escovas de dentes e cremes dentais, além de fraldas descartáveis infantis e geriátricas.

Para o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes, a campanha reforça o compromisso social do serviço e amplia sua atuação para além da assistência às urgências e emergências em saúde.

"O Samu Solidário é uma iniciativa que demonstra que o cuidado também se manifesta por meio da solidariedade. A cada edição, conseguimos mobilizar mais pessoas em torno de uma causa importante, levando apoio a quem mais precisa", destaca.

"Neste ano, nossa expectativa é contemplar mais de 4 mil crianças, e a participação da população é fundamental para alcançarmos esse objetivo", acrescenta. 

As doações podem ser entregues, até o dia 30 de novembro, no ponto de coleta localizado na Avenida Manoel Borba, nº 931, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

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