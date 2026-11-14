Gravatá abre o Natal no dia 28 com feira de artesanato e gastronomia
Rua Duarte Coelho recebe artesãos, artistas e pequenos empreendedores das 16h às 21h no dia 28, com gastronomia, moda, decoração e desfile natalino
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O Natal de Gravatá 2026 começa no dia 28 de novembro, um sábado, com a edição Grande Mercado de Natal do Tardes no Polo Moveleiro. O evento ocupa a Rua Duarte Coelho, porta de entrada da cidade do Agreste, das 16h às 21h.
A festividade, uma das mais importantes do calendário turístico-cultural do município, segue até 27 de dezembro com atividades gratuitas para adultos e crianças. A programação foi apresentada à imprensa na sexta-feira (13), no Hotel Porto da Serra.
Mercado natalino
A proposta é reproduzir a versão local dos tradicionais mercados de Natal da Europa. A rua reúne artesãos, artistas e pequenos empreendedores da cidade.
A via inteira recebe decoração em dourado, vermelho e verde, com árvores de Natal e muitas luzes.
Gastronomia, decoração, moda e móveis ficam em destaque ao longo do trecho e o desfile natalino promete ser um dos pontos altos da noite.
Papai Noel
A Casa do Papai Noel também é inaugurada no dia 28, no Centro de Informações Turísticas (CIT), próximo ao Polo Moveleiro, no sentido Recife.
Aos fins de semana, até o fim do mês, Papai Noel e sua turma de duendes recebem os pedidos da criançada e posam para fotos.
Serviço:
- Abertura do Natal de Gravatá 2026
- Data: 28 de novembro
- Horário: 16h às 21h
- Local: Rua Duarte Coelho, Polo Moveleiro, Gravatá
- Casa do Papai Noel: Centro de Informações Turísticas (CIT), próximo ao Polo Moveleiro, aos fins de semana