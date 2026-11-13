Saiba como será o funcionamento dos shoppings do Grande Recife no feriado de 15 de novembro
Comércio do Centro do Recife terá abertura facultativa, enquanto centros de compras funcionarão em horários especiais neste domingo (15)
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O funcionamento do comércio do Grande Recife terá horários especiais neste domingo (15), feriado da Proclamação da República. No Centro do Recife e nos bairros, a abertura das lojas será facultativa, ficando a critério de cada estabelecimento decidir se vai funcionar e em qual horário.
Já os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão horários definidos para o feriado. A programação foi negociada entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).
Confira os horários de funcionamento dos shoppings:
Recife
Shopping Recife: das 12h às 21h
RioMar Recife: das 12h às 21h
Shopping Boa Vista: das 11h às 19h
Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
Plaza Shopping: das 12h às 21h
Shopping de Afogados: das 9h às 15h
Shopping ETC: das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h
Camaragibe
Camará Shopping: das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: das 12h às 21h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: das 12h às 20h
Igarassu
Shopping Igarassu: das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet: das 9h às 21h
Fonte: CDL Recife e Sindilojas Recife.