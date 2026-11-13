Saiba como será o funcionamento dos shoppings do Grande Recife no feriado de 15 de novembro

Comércio do Centro do Recife terá abertura facultativa, enquanto centros de compras funcionarão em horários especiais neste domingo (15)

por Fagner Clemente
Saiba como será o funcionamento dos shoppings do Grande Recife no feriado de 15 de novembro
Saiba como será o funcionamento dos shoppings do Grande Recife no feriado de 15 de novembro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O funcionamento do comércio do Grande Recife terá horários especiais neste domingo (15), feriado da Proclamação da República. No Centro do Recife e nos bairros, a abertura das lojas será facultativa, ficando a critério de cada estabelecimento decidir se vai funcionar e em qual horário.

Já os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) terão horários definidos para o feriado. A programação foi negociada entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).

Confira os horários de funcionamento dos shoppings:

Recife

Shopping Recife: das 12h às 21h

RioMar Recife: das 12h às 21h

Shopping Boa Vista: das 11h às 19h

Shopping Tacaruna: das 12h às 21h

Plaza Shopping: das 12h às 21h

Shopping de Afogados: das 9h às 15h

Shopping ETC: das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping: das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: das 12h às 21h

Leia Também

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: das 12h às 20h

Igarassu

Shopping Igarassu: das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet: das 9h às 21h

Fonte: CDL Recife e Sindilojas Recife.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

Siga Fagner Clemente

Leia também