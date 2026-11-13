Prefeito de Barreiros se retrata após expor médicos de plantão em hospital

Carlinhos da Pedreira esteve na sede do Simepe, nesta sexta-feira (13), para apresentar retratação pelo episódio ocorrido no início de novembro

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O prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira (PP), apresentou uma retratação ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), nesta sexta-feira (13), após expor publicamente dois médicos que estavam de plantão no Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O gestor esteve na sede da entidade acompanhado do procurador do município, José Batista. O encontro contou com a participação da presidente do Simepe, Carol Tabosa, do secretário-geral, Marcílio Oliveira, dos diretores César Vasconcelos e Rodrigo Rosas e do advogado da Defensoria Médica, Diógenes Souza.

Segundo o sindicato, a visita teve como objetivo apresentar uma retratação pelo episódio, que provocou constrangimento aos profissionais e repercussão pública.

Na ocasião, o Simepe reforçou a importância do respeito à dignidade dos médicos, da responsabilidade na condução da gestão pública e da preservação da imagem dos profissionais.

Relembre o caso

O episódio ocorreu na noite de 4 de novembro, durante uma visita surpresa do prefeito ao Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. Na ocasião, Carlinhos da Pedreira gravou e publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece confrontando dois médicos encontrados no alojamento da unidade.

Nas imagens, o gestor acusa os profissionais de estarem dormindo e namorando enquanto havia demanda no setor de emergência. O registro viralizou, mas foi posteriormente arquivado. As imagens não apresentavam provas das acusações feitas pelo prefeito.

Após o caso, o Simepe realizou uma fiscalização no município e protocolou representações no Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde e na Câmara de Vereadores, cobrando a apuração dos fatos e medidas de proteção aos profissionais.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) também se manifestou sobre o episódio, questionando a exposição dos médicos durante a fiscalização.

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