Prefeito de Barreiros se retrata após expor médicos de plantão em hospital

Carlinhos da Pedreira esteve na sede do Simepe, nesta sexta-feira (13), para apresentar retratação pelo episódio ocorrido no início de novembro

por JC
Prefeito de Barreiros se retrata após expor médicos de plantão em hospital
Prefeito de Barreiros se retrata após expor médicos de plantão em hospital - Reprodução/Instagram

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O prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira (PP), apresentou uma retratação ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), nesta sexta-feira (13), após expor publicamente dois médicos que estavam de plantão no Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O gestor esteve na sede da entidade acompanhado do procurador do município, José Batista. O encontro contou com a participação da presidente do Simepe, Carol Tabosa, do secretário-geral, Marcílio Oliveira, dos diretores César Vasconcelos e Rodrigo Rosas e do advogado da Defensoria Médica, Diógenes Souza.

Segundo o sindicato, a visita teve como objetivo apresentar uma retratação pelo episódio, que provocou constrangimento aos profissionais e repercussão pública.

Na ocasião, o Simepe reforçou a importância do respeito à dignidade dos médicos, da responsabilidade na condução da gestão pública e da preservação da imagem dos profissionais.

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Relembre o caso

O episódio ocorreu na noite de 4 de novembro, durante uma visita surpresa do prefeito ao Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. Na ocasião, Carlinhos da Pedreira gravou e publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece confrontando dois médicos encontrados no alojamento da unidade.

Nas imagens, o gestor acusa os profissionais de estarem dormindo e namorando enquanto havia demanda no setor de emergência. O registro viralizou, mas foi posteriormente arquivado. As imagens não apresentavam provas das acusações feitas pelo prefeito.

Após o caso, o Simepe realizou uma fiscalização no município e protocolou representações no Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde e na Câmara de Vereadores, cobrando a apuração dos fatos e medidas de proteção aos profissionais.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) também se manifestou sobre o episódio, questionando a exposição dos médicos durante a fiscalização.

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