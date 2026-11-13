Campanha Natal Sem Fome 2026 é lançada no Recife para arrecadar alimentos

Mobilização pretende superar volume de doações do ano passado e distribuir alimentos a pessoas em vulnerabilidade social; contribuições são via Pix

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A campanha Natal Sem Fome 2026 foi lançada nesta sexta-feira (13), na Casa do Pão, no Centro do Recife. A mobilização pretende ampliar a arrecadação de alimentos em Pernambuco e superar o volume de doações registrado no ano passado, com o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

Promovida pelo Comitê da Ação da Cidadania, sob coordenação dos jornalistas Anselmo Monteiro e Rafael Monteiro, a iniciativa conta com a participação da Casa do Pão, do diácono e cantor Jaime Bomfim e da Associação dos Forrozeiros de Pernambuco (Asfope).

Lançamento da campanha

Durante o lançamento, Anselmo Monteiro destacou que a campanha não se limita à solidariedade por meio da doação de alimentos. Para ele, a mobilização também funciona como um chamado à participação política dos cidadãos e à responsabilidade dos agentes públicos diante das desigualdades sociais.

“Quando o sociólogo Betinho começou a campanha, estava fazendo uma provocação política. O nome é Ação da Cidadania porque não há instrumento mais poderoso em nenhuma sociedade do que o cidadão. E o cidadão que age é um cidadão consciente”, afirmou.

Como participar da campanha e doar

As doações de alimentos podem ser entregues na Casa do Pão, localizada na Rua do Imperador Dom Pedro II, no Centro do Recife. Também é possível organizar pontos de arrecadação em locais de trabalho, empresas e condomínios, além de contribuições via Pix, utilizando a chave CNPJ 04.095.409/0001-90.

O coordenador defendeu que a mobilização seja acompanhada de ações efetivas do poder público para garantir condições dignas à população mais vulnerável. Segundo ele, servidores e agentes políticos têm responsabilidade direta na construção de políticas que atendam às necessidades de quem enfrenta situações de pobreza e exclusão.

“Enquanto nós, voluntários, fazemos gratuitamente aquilo que está ao nosso alcance, os servidores públicos e os agentes políticos precisam ter um compromisso ainda maior. É obrigação deles ouvir o povo, dar visibilidade a todos os grupos da sociedade e começar pelos que mais sofrem”, declarou.

Confira a fala completa de Anselmo Monteiro