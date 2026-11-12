Recifitness 2026 traz Daniel Cady e Gustavo Borges ao Recife neste fim de semana

Feira no RioMar Eventos terá palestras sobre saúde, treino e obesidade; ingressos custam até R$ 50, mas profissionais registrados têm isenção

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A 12ª edição da Recifitness ocorre neste fim de semana, dias 14 e 15 de novembro, no RioMar Eventos (Piso L3 do Shopping RioMar Recife), no bairro do Pina. Com expectativa de receber mais de 10 mil visitantes em 3 mil metros quadrados, a feira reúne marcas de equipamentos, suplementação e moda esportiva, além de aulas práticas e palestras sobre saúde, nutrição e gestão.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia para estudantes) pelo Sympla, com gratuidade para crianças de até 12 anos. Profissionais com registro ativo nos Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs) de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Paraíba, nutricionistas inscritos no CRN-6 (PE) e donos de academias com CNPJ ativo têm credenciamento gratuito.

Programação e destaques

Além de aulas de ioga e Fit Dance, a grade aborda treinamento, saúde cardíaca, inteligência artificial e medicamentos para obesidade. Os destaques nos palcos são:

Sábado (14), das 9h às 22h: o nutricionista Daniel Cady fala sobre longevidade e performance (14h) e faz sessão de fotos (15h30). Às 18h30, o treinador Julio Balestrin assume o palco (fotos às 20h).

Domingo (15), das 10h às 22h: o cardiologista Rafael Barros aborda segurança cardíaca nos treinos (13h) e o médico Rafael Coelho discute o uso da tirzepatida na obesidade (14h30). O ex-nadador olímpico Gustavo Borges encerra as palestras às 19h com o tema “Mentalidade, disciplina e alta performance” (fotos às 20h30).

Negócios e formato

Segundo a organização, a última edição movimentou mais de R$ 1 milhão. Em 2026, porém, não haverá rodada de negócios formal — as negociações ocorrerão diretamente nos estandes de expositores como Loccit, Square, Lumina Fitness, WLM Fitness e OnePro Fitness.

“A Recifitness é uma feira de negócios, conteúdo e experiências. Nosso objetivo é conectar marcas, empresários, profissionais e consumidores, criando oportunidades de desenvolvimento para toda a cadeia de fitness, nutrição e wellness”, afirma Juliana Medeiros, coordenadora geral do evento.