Presidente da Compesa diz que aumento na tarifa é correção da inflação

Reajuste cobre quase três anos sem correção, com desconto de 5% da concessão; operação da Aqua Pernambuco, adiada, começa em 23 de novembro

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O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega, reafirmou que o aumento de 8,85% na tarifa de água e esgoto em Pernambuco é uma correção pela inflação acumulada, e não um reajuste.

A mudança acompanha a chegada das concessionárias Aqua Pernambuco e Vita Sertão, que assumem a operação dos serviços em 23 de novembro. A data foi adiada em relação ao dia 26 de outubro, previsto inicialmente.

Quase três anos sem correção

O índice foi homologado pela Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) em resolução de 3 de novembro, publicada no Diário Oficial no dia seguinte. O percentual oficial é de 14,58%, referente ao IPCA de setembro de 2023 a julho de 2026. A Aqua ofereceu o desconto máximo de 5% previsto no edital do leilão realizado na B3, em dezembro de 2025, e o aumento efetivo caiu para 8,85%.

Segundo Nóbrega, a regra segue o que determina a regulação do setor. “No caso do reajuste que vai haver a partir de dezembro, não é um reajuste, é uma correção pela inflação, isso é importante, pelo IPCA”, disse.

O que muda na conta

Um consumidor residencial de até 10 mil litros por mês passará a pagar R$ 67,24, contra R$ 61,77 atuais, uma diferença de R$ 5,47. Para quem consome 15 mil litros, a conta de água vai de R$ 97,22 para R$ 105,84.

A Tarifa Social Pernambucana sobe de R$ 27,50 para R$ 29,94, e a de Vulneráveis, de R$ 10,39 para R$ 11,31. Onde há esgoto ligado à rede, a cobrança soma até 100% do valor da água.

As novas tarifas só podem ser cobradas 30 dias após a publicação da resolução e dependem do cumprimento de uma exigência prevista em contrato.

O presidente da Compesa comparou o saneamento a outros serviços. “Assim como IPTU, energia e passagem são reajustados todo ano, no caso do saneamento fazia quase três anos que não era corrigido. Vai ser corrigido agora em valor menor, justamente por conta da concessão, ou seja, é um benefício que a concessão está trazendo, com desconto de 5% na correção que já seria feita”, explicou.

Concessão começa em 23 de novembro

A Aqua Pernambuco, formada por Acciona e BRK, atenderá 151 municípios, da Região Metropolitana do Recife a parte do Sertão. A Vita Sertão ficará com 24 municípios sertanejos, incluindo Petrolina. Na Região Metropolitana, a Aqua passa a cuidar da distribuição, da emissão de faturas, da cobrança e de reparos como vazamentos e tapa-buracos.

Nóbrega rejeitou o termo privatização. “A privatização é quando a empresa é vendida. E a Compesa não foi vendida, ela continua pública, continua estatal, com todo o quadro de funcionários preservado”. A companhia seguirá responsável pela captação, pelo tratamento e pela produção de grandes volumes de água.