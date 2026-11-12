MLB realiza protesto na Prefeitura do Recife e cobra políticas efetivas de moradia popular

A Prefeitura afirma que houve tentativa de invasão e destruição do patrimônio público durante o protesto realizado na sede municipal

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O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) realizou um protesto nesta quinta-feira (12) na sede da Prefeitura do Recife, localizada no Cais do Apolo. As mobilizações foram realizadas em 20 estados brasileiros para denunciar o déficit habitacional e cobrar políticas efetivas de moradia popular.

Em Recife, os protestantes reivindicam a regularização fundiária de ocupações, a ampliação do auxílio-moradia e o uso de terrenos ociosos para conjuntos habitacionais voltados à população de baixa renda.

De acordo com o MLB, a mobilização também reforçou a cobrança por soluções concretas contra a crise de moradia e o avanço da especulação imobiliária.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura do Recife informou, por meio de nota, que o grupo não apresenta reivindicações há mais de um ano com a gestão municipal e que houve tentativa de invasão na sede, além de praticar destruição do patrimônio público.

“A gestão municipal repudia quaisquer atos de violência, sobretudo contra servidores públicos municipais no exercício de funções. Mesmo diante da postura beligerante, representantes da gestão municipal irão receber lideranças do movimento para ouvir as demandas e avaliar a viabilidade técnica e jurídica e mantêm permanente diálogo com todos os movimentos.”

Segundo a Prefeitura, a política habitacional já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro.

