TJPE conquista Selo Diamante de Transparência Pública pelo terceiro ano consecutivo

O Programa Nacional de Transparência Pública avaliou 181 critérios, distribuídos em 22 dimensões, com exigências comuns e específicas

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) conquistou o Selo Diamante de Transparência Pública pelo terceiro ano consecutivo. A certificação foi concedida pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) durante cerimônia realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (10).

O diretor executivo de Dados e Gestão Estratégica da Governança Institucional, Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos, esteve presente no evento para representar o TJPE e receber o troféu em nome da instituição.

O presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, destacou a importância do reconhecimento e o empenho coletivo para que o Tribunal permanecesse no mais alto nível de certificação.

“Essa conquista não pertence a uma pessoa ou a uma administração. É resultado do trabalho conjunto de magistrados, magistradas, servidores e servidoras de todas as áreas do Tribunal. Seguiremos trabalhando para oferecer aos pernambucanos uma Justiça cada vez mais transparente, eficiente e próxima da população”, afirmou.

A juíza Simony Emerenciano, integrante da Governança Institucional, também reforçou o compromisso do Tribunal com a sociedade, priorizando a transparência.

“Mais do que atender aos critérios de avaliação, buscamos consolidar uma cultura institucional em que a transparência faça parte da rotina administrativa. O desafio é continuar avançando, identificando oportunidades de melhoria e tornando as informações cada vez mais compreensíveis e úteis para a sociedade.”

Programa Nacional de Transparência Pública

O Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), avalia os portais eletrônicos de instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de outras entidades públicas.

Em 2026, a matriz nacional de avaliação contemplou 181 critérios, distribuídos em 22 dimensões, com exigências comuns e específicas de acordo com a natureza de cada instituição.

Entre os aspectos analisados estão a divulgação de receitas e despesas, licitações, contratos, informações institucionais, acessibilidade, planejamento e prestação de contas.

O objetivo é verificar se os órgãos públicos disponibilizam informações de interesse da sociedade de maneira acessível, atualizada e verificável, assegurando condições para o exercício do controle social. Os resultados nacionais do programa podem ser consultados no site do Radar da Transparência Pública.

