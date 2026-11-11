Reservatórios em colapso em PE eram 18 em 2025; maioria não é principal fonte de abastecimento das cidades

Número subiu para 31 com piora no Sertão; adutoras reduziram dependência das barragens, mas Poção e Rancharia (Araripina) ainda usam carro-pipa

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Pernambuco tem, atualmente, 30 dos 99 reservatórios monitorados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) em colapso, com menos de 10% da capacidade, e seis deles estão completamente secos.

Em 11 de novembro de 2025, eram 18 entre 82. A situação piorou, sobretudo no Sertão, mas a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) afirma que apenas sete desses 30 abastecem cidades, e que o avanço da Adutora do Agreste tirou as barragens da condição de fonte única em dezenas de municípios.

Fontes diversas de abastecimento

Segundo o diretor de produção e planejamento operacional da Compesa, Flávio Coutinho, a companhia tem mais de 300 pontos de captação, e mais de 100 ficam em barragens que ela opera.

"Recentemente saiu da Apac uma lista de 30 pontos, reservatórios que estão com níveis abaixo de 10%, mas é importante destacar que, desses pontos, apenas sete a Compesa utiliza para abastecimento público", afirmou.

Nessas localidades, diz ele, a população "vem recebendo água de outros sistemas". Mais de 40 municípios dependiam exclusivamente de barragens, que historicamente enfrentam secas.

"Esses mais de 40 municípios hoje têm essas barragens como reserva. Não são mais as opções únicas de abastecimento", disse Coutinho, citando as adutoras do Agreste e do Alto Capibaribe.

Em Bezerros, Gravatá e São Bento do Una, afirma, a Compesa "abastecia muitas vezes de dois a quatro dias em um mês só. Hoje a gente consegue ter água diária", disse. Caruaru deixou de depender do Cajueirinho e recebe água "praticamente diária".

A exceção é a cidade de Poção e o distrito de Rancharia, em Araripina, que dependem de carros-pipa.

O que mudou em um ano

Parte do aumento se explica pela ampliação do monitoramento: o boletim de 2026 inclui 17 reservatórios a mais do que em 2025, e seis deles já estão em colapso. Considerando só os 82 comuns aos dois boletins, o número vai de 18 para 24.

A piora se concentra no Pajeú (de cinco para nove, quatro deles novos no boletim), em Terra Nova (de dois para quatro) e no Ipojuca, onde o Cipó caiu de 94,7% para 0,3%. Dois grandes perderam cerca de 94 milhões de metros cúbicos juntos: o Engenheiro Francisco Saboia (Moxotó) e o Serrinha II (Pajeú).

Houve também melhoras. Goitá (Capibaribe) subiu de 19,3% para 36,7%, e Boa Vista de Itapetim saiu do colapso. Os mananciais da Região Metropolitana seguem altos: Pirapama tem 98,5% e Tapacurá, 94,5%.

Seca esperada

A queda de nível é esperada nesta época, em que chove menos no interior. Há ainda o super El Niño, que tende a reduzir as chuvas no Nordeste; o aquecimento do Pacífico deve ter pico entre dezembro e janeiro.

Os dados, porém, não permitem atribuir a ele o quadro atual, já que 18 reservatórios estavam em colapso antes.

"Historicamente no Nordeste sempre tem períodos desse tipo, independente de El Niño ou não", disse Coutinho, que reconhece: "Os efeitos podem vir a ter algum tipo de dificuldade de abastecimento, podem sim".

Com o calor, a demanda sobe. "Se o consumo de água aumenta, você começa realmente a ter um efeito maior de talvez menos água nas torneiras", explicou. A Compesa pede economia: "Sempre a gente pede para que o consumo seja o mais consciente possível por parte da população", conclui.

