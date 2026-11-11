Projeto de lei prevê fornecimento de protetor solar para pescadores e marisqueiras em Pernambuco

Proposta aprovada em comissão da Alepe prevê parcerias com entidades públicas e privadas para proteger trabalhadores expostos diariamente ao sol

por Cristiane Ribeiro
Projeto de lei prevê fornecimento de protetor solar para pescadores e marisqueiras em Pernambuco
Comunidades de pesca artesanal - Divulgação/Caranguejo Uçá

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Pescadores artesanais e marisqueiras de Pernambuco poderão ser beneficiados com o fornecimento de protetores solares por meio de parcerias entre o poder público e entidades privadas. A proposta foi aprovada pela Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e prevê a inclusão da medida na Política Estadual da Pesca Artesanal.

Quem poderá receber os protetores solares?

O Projeto de Lei nº 3.506/2025, de autoria da deputada Delegada Gleide Ângelo (PP), estabelece a criação de parcerias para fornecer o produto a pescadores e pescadoras profissionais inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), além de marisqueiras.

A proposta busca ampliar a proteção à saúde desses trabalhadores, que passam longos períodos expostos à radiação solar durante as atividades de pesca e extração de mariscos. A exposição frequente aumenta o risco de problemas de pele, incluindo o câncer.

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O que muda na legislação?

O projeto altera a Lei Estadual nº 15.590/2015, que instituiu a Política da Pesca Artesanal em Pernambuco. A proposta acrescenta às diretrizes da política a criação de parcerias com entidades públicas e privadas para viabilizar o fornecimento de protetores solares.

O texto também inclui a proteção e a defesa da saúde dos profissionais da pesca entre as diretrizes da política estadual, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta ainda precisa cumprir as demais etapas de tramitação legislativa antes de se tornar lei. Caso entre em vigor, a alteração terá validade a partir da publicação.

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Cristiane Ribeiro

Estagiária na redação do Jornal do Commercio, escrevendo para o caderno de cidades Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

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