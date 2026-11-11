Maria da Penha defende interiorização de políticas públicas e educação para combater violência contra a mulher

Ativista participou de palestra na Uninassau Boa Viagem, no Recife, e destacou a importância da conscientização de homens e mulheres contra

por JC
Maria da Penha defende interiorização de políticas públicas e educação para combater violência contra a mulher
Maria da Penha participou de palestra na Uninassau Boa Viagem - DIVULGAÇÃO

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A interiorização das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e o investimento na educação desde a infância são fundamentais para prevenir agressões e feminicídios. Nesta quarta-feira, a farmacêutica e ativista Maria da Penha, em entrevista ao JC, defendeu o fortalecimento da rede de proteção às vítimas, especialmente nos municípios do interior.

Segundo ela, é necessário preparar profissionais das escolas e das unidades de saúde para identificar situações de violência doméstica e orientar mulheres que ainda não reconhecem os abusos sofridos. A ativista ressaltou que muitas vítimas naturalizam comportamentos violentos dos companheiros, o que pode dificultar a busca por ajuda.

“Quando eu falo interiorização, eu falo na condição da educação nas escolas, na escola pública, e a questão das unidades de saúde: que a equipe da unidade de saúde e a equipe psicossocial seja capacitada para entender a vítima daquele município”, afirmou.

Para Maria da Penha, a ampliação dos serviços de acolhimento e dos mecanismos de denúncia é necessária para garantir que mulheres em diferentes regiões tenham condições de romper o ciclo de violência. Ela também destacou que a Lei Maria da Penha tem como um de seus objetivos proteger as vítimas, garantir seus direitos humanos e responsabilizar os agressores.

Outro ponto ressaltado por ela foi o papel da educação na prevenção da violência de gênero. Na avaliação dela, o respeito precisa ser trabalhado desde o ensino fundamental, envolvendo crianças e adolescentes na construção de relações mais saudáveis.

“Nenhuma criança nasce machista, racista ou homofóbica. Elas aprendem nas suas casas, nas suas comunidades”, declarou.

Homens também precisam ser educados

A conscientização, segundo Maria da Penha, também precisa alcançar os homens. Ela chamou atenção para a necessidade de combater comportamentos machistas e a disseminação de notícias falsas, que contribuem para a reprodução da violência e da desinformação.

A ativista também relembrou situações de culpabilização da vítima que enfrentou após sobreviver à tentativa de feminicídio. Ela contou que, em uma entrevista de rádio, um comunicador perguntou o que ela teria feito para merecer o tiro disparado pelo ex-marido.

Em resposta, Maria da Penha afirmou que nenhuma mulher merece ser assassinada, independentemente de suas atitudes ou escolhas pessoais. Ela também contou que já foi alvo de notícias falsas e enfrentou situações difíceis em consequência da disseminação desse tipo de conteúdo.

Palestra no Recife

Ainda nesta quarta-feira, Maria da Penha participou da palestra “Maria da Penha e o novo Marco de Proteção de 2026”, na Uninassau Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O encontro discutiu os avanços e desafios das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e marcou a abertura da programação da instituição em referência aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A programação também reúne iniciativas de conscientização e prevenção à violência de gênero. Entre elas está o projeto Cadeira Vazia, que utiliza cadeiras vermelhas para simbolizar mulheres vítimas de feminicídio que poderiam estar ocupando aqueles lugares. A ação está presente em salas de aula e espaços de convivência da instituição.

Outra iniciativa é o Banco Vermelho, equipamento que apresenta a frase “Você não está sozinha”, um QR Code com acesso a canais da rede de proteção à mulher e informações sobre feminicídio. O espaço também divulga o número 180, da Central de Atendimento à Mulher.

A instituição desenvolve ainda a plataforma Sinal Vermelho, lançada em maio de 2024 em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), com apoio do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O sistema permite registrar e acompanhar visualmente processos relacionados a casos de feminicídio, com identificação por cores de acordo com o tempo transcorrido desde o crime.

Na área de educação, o programa Ser Mulher, do grupo Ser Educacional, oferece bolsas de graduação digital gratuitas para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa também disponibiliza apoio psicológico, suporte emocional e atendimento jurídico.

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