Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos com programação especial

Comemorações iniciam nesta sexta (13) e incluem lançamento de livro, apresentação musical, inauguração de prédio, procissões e missa solene no Recife

por JC
Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos com programação especial
Catedral da Arquidiocese de Olinda e Recife, localizada no Carmo, em Olinda, - LUIS MORAIS/DIVULGAÇÃO

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A Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos de criação com uma programação especial nos dias 13 e 15 de novembro. As atividades começam nesta sexta-feira (13), às 19h, com o lançamento de um livro sobre a história da instituição e uma apresentação musical na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Boa Vista, área central do Recife.

No domingo (15), a agenda começa às 11h, com a inauguração da Casa dos Dons, prédio que será destinado ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e à instalação das pastorais sociais da Arquidiocese. À tarde, a partir das 14h, fiéis de diferentes regiões eclesiásticas sairão em procissão de três igrejas do Centro do Recife em direção ao Pátio do Carmo. A programação será encerrada com uma missa solene, às 16h, presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

 

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Programação dos 350 anos

O lançamento do livro será acompanhado pelo espetáculo "Canto do chão: a música litúrgica de Olinda e Recife", com direção artística de Roberto Dutra e Frei Wanderson Freitas. A apresentação reunirá 18 músicos e terá participações de Cristina Amaral, Sarah Leandro e Dudu do Acordeon, além do tenor Igor Alves.

A Casa dos Dons fica na Rua da Conceição, na Boa Vista. Já as procissões terão três pontos de saída: a Igreja Madre de Deus, no Recife Antigo, para a região Norte; a Igreja do Santíssimo Sacramento, na Boa Vista, para as regiões Centro e Oeste; e a Igreja Matriz de São José, no bairro de São José, para a região Sul e o setor da juventude.

História da Arquidiocese

A instituição foi criada em 16 de novembro de 1676, com o título de Diocese de Olinda, após ser desmembrada da antiga Diocese de Salvador. Ao longo dos séculos, seu território deu origem a outras dioceses pernambucanas, como as de Caruaru, Palmares, Nazaré e Afogados da Ingazeira.

Atualmente, a Arquidiocese conta com 150 paróquias distribuídas em 19 municípios de Pernambuco, além do Arquipélago de Fernando de Noronha. A programação dos 350 anos encerra um período de preparação iniciado em novembro de 2025, que incluiu celebrações, exposições e a peregrinação da imagem de Santo Antônio, padroeiro da instituição, pelas paróquias.

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