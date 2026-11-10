TJPE empossa primeira desembargadora vinda da advocacia pelo quinto constitucional

Janielly Nunes e Silva tomou posse nesta terça-feira (10) e destacou a importância da participação feminina no Sistema de Justiça

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) empossou, na noite desta terça-feira (10), a nova desembargadora Janielly Nunes e Silva. Ela é a primeira mulher a chegar ao segundo grau da Justiça estadual pelo quinto constitucional na vaga destinada à advocacia.

A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Recife, e reuniu representantes dos poderes públicos, do Sistema de Justiça e da sociedade civil.

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Em seu discurso, Janielly destacou a participação de outras mulheres em sua trajetória profissional e ressaltou a importância da representatividade feminina nos espaços de poder.

“Tenho certeza que nesta posse, nas placas e nas matérias de jornal haverá meu nome, mas ele carrega muito mais do que uma história individual, representa diversas mulheres que conheci em minha caminhada, me incentivaram, foram fonte de apoio, estenderam a mão e me foram inspiradoras”, afirmou.

A nova desembargadora também declarou que pretende honrar a instituição e reafirmou seu compromisso com a Justiça. “Não há exército mais forte e poderoso que uma ideia cujo tempo chegou e o tempo das mulheres é hoje”, acrescentou.

TJPE passa a ter sete desembargadoras

Com a chegada de Janielly, o TJPE passa a contar com sete mulheres entre os desembargadores. Além dela, integram a corte Daisy Andrade Pereira, Valéria Wanderley, Ângela Cavalcanti, Andréa Brito, Virgínia Gondim e Paula Malta.

O presidente do tribunal, desembargador Francisco Bandeira de Mello, deu as boas-vindas à nova integrante e destacou sua experiência na advocacia e seus conhecimentos técnicos.

“O Tribunal lhe recebe de braços abertos e em alegria. Pela sua história de vida, pela sua calma, sua persistência e temperamento e conhecimentos técnicos, não tenho dúvidas em poder dizer que vossa excelência exerceu com eficiência o nobre exercício da advocacia”, declarou.

Na ocasião, também esteve presente o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques.

Quem é Janielly Nunes

Graduada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Janielly Nunes e Silva é especialista em Processo Civil pela Faculdade Luiz Mário Moutinho e mestranda no programa de pós-graduação da Unicap.

Antes de ingressar na magistratura, trabalhou como técnica fazendária da Prefeitura de Olinda e servidora pública da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE). Também atuou como advogada e integra a Associação Brasileira Elas no Processo.

O que é o quinto constitucional?

O quinto constitucional é uma regra prevista no artigo 94 da Constituição Federal de 1988. Ela estabelece que um quinto das vagas de determinados tribunais seja ocupado por integrantes da advocacia e do Ministério Público.

No caso da advocacia, os profissionais são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A vaga que levou Janielly ao TJPE foi aberta após a aposentadoria do desembargador Eduardo Sertório, que também havia ingressado na corte pelo quinto constitucional.