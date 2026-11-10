Super El Niño: Pernambuco tem 31 reservatórios em colapso, sete deles completamente secos

Boletim da Apac mostra ainda 16 açudes com 10% a 30% da capacidade; Agreste e Sertão são principais afetados, enquanto o litoral tem reservas altas

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Pernambuco tem 31 dos 99 reservatórios monitorados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) em situação de colapso. Todos os 31 operam com menos de 10% da capacidade, e sete estão completamente vazios.

Outros 16 reservatórios armazenam entre 10% e 30% do volume máximo. O quadro se agrava com o avanço do super El Niño, fenômeno que tende a reduzir as chuvas no Nordeste.

A bacia do Pajeú tem nove reservatórios em colapso, entre eles Arrodeio, em São José do Belmonte, que está zerado. Na bacia do Brígida são sete, três deles sem nenhuma água: Parnamirim, Rancharia e Chapéu, este último com capacidade de 144 milhões de metros cúbicos. Juntas, as duas bacias respondem por 16 das 31 ocorrências.

Dos 99 reservatórios monitorados no estado, 60 têm como uso principal o abastecimento humano, 14 a regularização de vazão e 12 a irrigação.

Litoral e Zonas da Mata têm reservas altas

O cenário é distinto em outras regiões. Seis reservatórios estão vertendo, ou seja, acima da capacidade, entre eles Gurjaú, no Cabo de Santo Agostinho, Sirigi, em Vicência, e Mundaú, em Garanhuns.

Pirapama, também no Cabo, tem 98,53% do volume, e Tapacurá, em São Lourenço da Mata, 94,92%.

El Niño tende a reduzir chuvas no Nordeste

Em entrevista à Rádio Jornal nesta terça-feira (10), a pesquisadora em gestão ambiental e professora da UFRPE Soraya El-Deir afirmou que o fenômeno deve trazer menos chuva ao Norte e ao Nordeste da América do Sul, com maior tendência à seca.

Segundo ela, o agreste e o sertão nordestinos, onde vivem 22 milhões de pessoas, devem ter agravamento da questão hídrica. “Nós já vivemos numa área de insegurança hídrica”, disse.

A previsão é de que o aquecimento das águas do Pacífico atinja o pico entre dezembro e janeiro, mas a pesquisadora ressalvou que os efeitos podem se prolongar e variam conforme a região.

