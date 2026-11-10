Super El Niño ainda não atingiu pico máximo e já afeta safras e saúde

Pesquisadora da UFRPE diz que impactos variam por região, com risco de seca no Nordeste e alta nos preços dos alimentos, e cobra políticas locais

por Maria Clara Trajano
Super El Niño ainda não atingiu pico máximo e já afeta safras e saúde
Colheita de cana - Divulgação

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O super El Niño já está em curso, e cálculos apontam que o aquecimento das águas da região central equatorial do Pacífico, acima de 2 °C, deve chegar ao ápice entre dezembro e janeiro. A data, porém, não marca o auge dos impactos, que já são percebidos em diferentes partes do mundo e podem se estender para além dela.

Segundo a pesquisadora em gestão ambiental e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Soraya El-Deir, o calor intenso sentido nos últimos dias é um dos sinais, mas não o único.

Ela explicou, em entrevista à Rádio Jornal, que o fenômeno tem efeitos distintos conforme o local: “Em outros lugares, a gente está tendo uma chuva mais intensa. Então, a depender do lugar, a repercussão é diferente, e toda ela é muito preocupante, sim”.

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Mudanças climáticas e desmatamento formam "tempestade perfeita"

O planeta já passou por episódios de superaquecimento do Pacífico em 1877–1878, 1982–1983, 1997–1998 e 2014–2016. No período de 2023–2024 foi registrado um El Niño de forte intensidade, embora classificado abaixo de "Super" por alguns critérios técnicos, mas historicamente extremo.

O ciclo atual, de 2026 para 2027, difere dos anteriores, segundo a pesquisadora, por reunir várias forças ao mesmo tempo, o que cria uma "tempestade perfeita".

Soraya citou o avanço das mudanças climáticas e a perda de florestas, já que o Brasil ainda desmata. Com a COP31 em andamento na Turquia, ela afirmou que a meta brasileira é manter apenas o desmatamento legal, zerando o ilegal, e defendeu um passo além.

Para ela, o conhecimento científico precisa ter peso nas decisões: “Eu, francamente, acho que a gente deveria avançar para desmatamento zero, nenhuma árvore mais cai, porque a árvore é a melhor tecnologia que a gente tem para arrefecer, diminuir os impactos da mudança climática. Ainda temos que evoluir bastante em termos de conhecimento técnico-científico e, mais do que isso, que os políticos ouçam os pesquisadores e os técnicos”, afirmou.

Quebra de safra deve pressionar preços no Brasil e no mundo

Na América do Sul, o Norte e o Nordeste do continente tendem a ter menos chuva e maior propensão à seca, o que, no Brasil, ameaça as safras de feijão e milho e compromete pastagens. No Centro-Oeste, o risco recai sobre milho, algodão e outros grãos, e no Sul e no Sudeste, sobre soja e trigo. Na Oceania e na Ásia, a previsão é de perdas de trigo e arroz.

A consequência esperada é o aumento dos preços dos alimentos e o agravamento da insegurança alimentar e nutricional. Como o Brasil é produtor, a professora avalia que dificilmente haverá desabastecimento interno, mas os países importadores devem sentir o efeito. Questionada sobre a recomendação de formar estoques de alimentos em casa, ela fez a distinção entre os tipos de produtos.

Soraya disse que o governo federal está ciente do cenário e que haverá ações de políticas públicas para reduzir o impacto sobre a população. Sobre a reserva doméstica, afirmou: “Produto in natura é um pouco mais difícil de estocar. Alguma coisa você consegue congelar. Mas, quando a gente está falando de grãos, é bom que a gente tenha algum tipo de reserva, porque a tendência é que aumente um pouco de preço”.

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Nordeste enfrenta agravamento da crise hídrica

No agreste e no sertão nordestino, onde vivem 22 milhões de pessoas, a pesquisadora prevê agravamento da questão hídrica, em uma região que já convive com insegurança hídrica. Ela citou projeções de quebra de safra da ordem de 40%, mas ressaltou que a perda não é uniforme: há agricultores com prejuízo total e outros sem perdas, por causa de microclimas conhecidos como áreas de exceção, como Serra dos Cavalos e Triunfo.

Nas cidades, a professora apontou um problema estrutural. No Recife, rios e riachos foram retificados nos anos 1970 e 1980 e passaram a ser chamados de canais de drenagem, com a retirada da mata ciliar. Ela observou que a impermeabilização do solo contribui para o aquecimento urbano.

Para Soraya, a combinação reduz a capacidade de a cidade escoar a água e de se refrescar: “O concreto esquenta muito mais e não existe área de drenagem suficiente hoje na cidade do Recife. Mais do que isso, você tem todo um processo que acaba aquecendo a própria cidade. A impermeabilização acaba aquecendo a própria cidade”.

Apenas quatro estados têm política de mudanças climáticas

A Política Nacional de Mudanças Climáticas é de 2009, e o plano nacional, de 2012. Ambos previam que os estados replicassem as diretrizes, mas, segundo a pesquisadora, apenas quatro dos 27 têm política estabelecida. Pernambuco é um deles, e já havia aprovado, em 2001, sua política estadual de resíduos sólidos, nove anos antes da nacional.

Nos municípios, o quadro é mais restrito: de mais de 5,5 mil, apenas 127 têm política própria, entre eles Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Para a professora, a ausência de planos locais deixa as cidades sem estrutura mínima de orçamento, ações e infraestrutura, o que exige articulação entre União, estados, municípios e setor privado.

“Eu diria que a primeira coisa é cutucar os políticos, independentemente de quem seja, tirando o federal, que fez sua tarefa de casa, e poucos estados, só quatro. É cutucar e dizer: ‘Olha, cadê a política de mudanças climáticas?’ E, no município, chegar perto, sim. E saibam que as universidades estão preparadas para auxiliar todos os municípios nessa construção”, afirmou.

Hidratação, alimentação leve e atenção a idosos e crianças

Diante do calor, a pesquisadora recomendou os mesmos cuidados do auge do verão: evitar exercícios ao ar livre, preferir academias com ar-condicionado e beber água regularmente, sem esperar a sede, com metas ao longo do dia. Também indicou alimentação mais leve, com mais frutas e verduras e menos frituras.

Ela ainda orientou manter consultas médicas em dia, já que há doenças com correlação direta com o aumento da temperatura, como AVC e problemas cardíacos. Segundo Soraya, as medidas de prevenção ajudam a evitar que a população registre números elevados desses casos durante o período.

Crianças e pessoas com 60 anos ou mais exigem atenção especial, mas o cuidado vale para todos.

“Essas duas pontas, crianças e idosos, precisam de uma atenção especial, mas toda a população tem que se preocupar com o que comer, dormir bem, se alimentar bem e ter uma vida mais saudável e mais natural: evitar frituras, evitar excesso de doces, refrigerantes, evitar sal em excesso, ter uma comida quanto mais natural, melhor”, finaliza.

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