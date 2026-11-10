Chuvas atingem Sertão de Pernambuco mesmo com El Niño; Apac explica fenômeno

Aquecimento do Oceano Atlântico favorece pancadas isoladas, enquanto calor intenso leva Floresta a alterar horários de escolas e creches

por Fagner Clemente
Chuvas atingem Sertão de Pernambuco mesmo com El Niño; Apac explica fenômeno
Registro de chuva em Flores-PE chama atenção memso com atuação do El Niño - Reprodução

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As chuvas que atingiram áreas do Sertão de Pernambuco na segunda-feira (9) chamaram atenção por ocorrerem mesmo com a atuação de um El Niño de forte intensidade. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o aquecimento das águas do Oceano Atlântico tem favorecido a aproximação de sistemas meteorológicos que provocam precipitações na região.

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De acordo com a meteorologista Aparecida Fernandes, o Atlântico aquecido contribui para que esses sistemas se aproximem de áreas do Nordeste, como Bahia, Piauí e sul do Maranhão, favorecendo também a ocorrência de chuvas no extremo oeste de Pernambuco.

As precipitações acontecem de maneira isolada, com a formação de tempestades em pontos específicos do Sertão. As pancadas podem ter intensidade moderada a forte e vir acompanhadas de rajadas de vento. Em algumas localidades, também existe a possibilidade de queda isolada de granizo.

CALOR INTENSO ALTERA HORÁRIO DE ESCOLAS E CRECHES EM FLORESTA

Mesmo com a ocorrência de chuvas em áreas do Sertão, o calor intenso continua sendo motivo de preocupação em municípios da região. Em Floresta, a prefeitura anunciou a redução temporária do horário de funcionamento das escolas e creches da rede municipal por causa da previsão de temperaturas elevadas.

 

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A mudança vale até a próxima sexta-feira (13). Nas escolas regulares, os estudantes do turno da manhã serão liberados às 11h, enquanto os alunos da tarde sairão às 16h30. Nas creches, o horário de saída será às 14h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Floresta teve máxima prevista de 43°C na segunda-feira (9). Para o período até sexta-feira, a previsão indica temperaturas máximas entre 36°C e 38°C.

Segundo a prefeitura, a medida busca preservar a saúde e a segurança dos estudantes diante das altas temperaturas.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

A Apac prevê a possibilidade de novas pancadas de chuva nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), em áreas isoladas do Sertão pernambucano. A intensidade pode variar de moderada a forte.

Apesar da ocorrência das precipitações, o cenário deve ser passageiro. Após a passagem do sistema meteorológico, a tendência é de retorno do predomínio de céu claro e temperaturas elevadas, com calor intenso até o final de semana.

A meteorologista Aparecida Fernandes explica que o aquecimento do Atlântico favorece essas instabilidades, mesmo durante a atuação do El Niño. As chuvas, no entanto, não representam uma mudança permanente nas condições climáticas da região.

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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