UFPE aciona Polícia Federal após pichações apócrifas no campus

Mensagens estampadas nas paredes de centros da instituição continham teor machista, homofóbico e machista. Confira na matéria

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acionou a Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira (9), para investigar pichações com mensagens de teor machista, homofóbico e racista em dependências do campus. As imagens com as pinturas apócrifas circularam nas redes sociais.

Segundo informações apuradas pela reportagem, as pichações aconteceram nos prédios do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e do Centro de Artes e Comunicação (CAC).

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível identificar mensagens como:

"Lugar de mulher é no puteiro";

Uma seta indicando um local para estupro;

"Vai tomar no c#, Marielle Franco";

"Só morreu lerdão na pandemia [da covid-19]";

"Negros por perto, fique esperto".

O acionamento da PF foi confirmado pela própria UFPE em contato com o Jornal do Commercio. A universidade, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre a apuração.