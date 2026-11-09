UFPE aciona Polícia Federal após pichações apócrifas no campus

Mensagens estampadas nas paredes de centros da instituição continham teor machista, homofóbico e machista. Confira na matéria

por Vinícius Veloso
UFPE aciona Polícia Federal após pichações apócrifas no campus
Pichações apócrifas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) viraram alvo de investigação da Polícia Federal - Reprodução/X

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acionou a Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira (9), para investigar pichações com mensagens de teor machista, homofóbico e racista em dependências do campus. As imagens com as pinturas apócrifas circularam nas redes sociais.

Segundo informações apuradas pela reportagem, as pichações aconteceram nos prédios do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e do Centro de Artes e Comunicação (CAC).

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível identificar mensagens como:

  • "Lugar de mulher é no puteiro";
  • Uma seta indicando um local para estupro;
  • "Vai tomar no c#, Marielle Franco";
  • "Só morreu lerdão na pandemia [da covid-19]";
  • "Negros por perto, fique esperto".

O acionamento da PF foi confirmado pela própria UFPE em contato com o Jornal do Commercio. A universidade, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre a apuração.

Reprodução/X
Pichações apócrifas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) viraram alvo de investigação da Polícia Federal - Reprodução/X
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Pichações apócrifas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) viraram alvo de investigação da Polícia Federal - Reprodução/X
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Pichações apócrifas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) viraram alvo de investigação da Polícia Federal - Reprodução/X
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Pichações apócrifas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) viraram alvo de investigação da Polícia Federal - Reprodução/X

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