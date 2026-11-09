Prefeitura de Bezerros investiga causa de mortandade de peixes em reservatório

Amostras de água foram coletadas na Barragem do Estado; moradores são orientados a evitar o contato e a suspender o dessedentamento de animais

A prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, investiga as causas de uma mortandade de peixes registrada na zona rural do município. O problema afeta o reservatório localizado nas proximidades do Sítio Cocos, na Barragem do Estado, e começou a ser observado na última sexta-feira (6).

Coleta de amostras e hipóteses técnicas

Técnicos das secretarias municipais de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e de Saúde realizaram inspeção no local e colheram amostras de água para análises laboratoriais. A principal suspeita das autoridades é de que a alteração no ecossistema tenha sido desencadeada por fatores climáticos.

A combinação entre temperaturas elevadas e a diminuição do volume acumulado no reservatório tende a reduzir a oxigenação da água, gerando o fenômeno conhecido como hipóxia.

Recomendações de segurança à população

Enquanto os laudos laboratoriais não são concluídos, a administração municipal determinou medidas cautelares para mitigar riscos à saúde pública e à criação de animais na região. As orientações oficiais incluem:

Contato com a água: evitar qualquer tipo de banho, uso recreativo ou manipulação da água do reservatório;

evitar qualquer tipo de banho, uso recreativo ou manipulação da água do reservatório; Dessedentamento animal: impedir estritamente que o gado e outros rebanhos locais consumam a água afetada;

impedir estritamente que o gado e outros rebanhos locais consumam a água afetada; Assistência: acionar os órgãos municipais de saúde e agricultura em caso de novos sintomas na fauna local.

O que diz a prefeitura



Em nota, a gestão municipal declarou que "fatores como temperaturas elevadas, redução do volume de água podem comprometer as condições de sobrevivência da fauna aquática, especialmente na concentração de oxigênio na água", acrescentando que "o desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório pode ter sido afetado pela baixa capacidade de oxigênio na água".

O município informou que mantém as equipes de fiscalização e assistência aos produtores rurais da comunidade até a emissão dos resultados conclusivos.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Bezerros, por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Saúde, informa que está acompanhando a ocorrência da mortandade de peixes na Barragem do Estado, que fica nas proximidades do Sítio Cocos, na zona rural do município. Prontamente, ao tomar conhecimento sobre o fato, equipes do município foram enviadas ao local para análise da situação, coleta de amostra da água, e orientação aos moradores da comunidade e região. A Prefeitura lembra que fatores como temperaturas elevadas, redução do volume de água podem comprometer às condições de sobrevivência da fauna aquática, especialmente na concentração de oxigênio na água. O desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório podem ter sido afetados pela baixa capacidade de oxigênio na água (hipóxia). De imediato, as equipes institucionais orientam que a população evite o contato direto com à água e também não permita o consumo pelos rebanhos locais. Por fim, a Prefeitura de Bezerros reforça que está acompanhando e monitorando a situação e prestando toda assistência necessária aos agricultores, produtores e moradores da comunidade. As equipes estão à disposição para mais informações e/ou esclarecimentos."