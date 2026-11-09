Incêndio atinge área desativada de fábrica da Ambev no Cabo de Santo Agostinho
Segundo a empresa, o fogo atingiu uma área desativada da unidade. Não houve registro de feridos nem impacto nas operações do centro de distribuição
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Um incêndio atingiu uma área da unidade da Ambev, no Distrito Industrial Diper, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta segunda-feira (9). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 14h20 para combater as chamas.
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De acordo com a corporação, o fogo começou em uma área de vegetação e atingiu estruturas de armazenamento desativadas que ficam próximas ao foco inicial.
Para controlar o incêndio, os bombeiros enviaram um caminhão de combate a incêndio, que atuou diretamente nas chamas e realizou o resfriamento contínuo dos tanques. Não houve registro de vítimas.
Em nota, a Ambev informou que a ocorrência foi registrada em uma área desativada da unidade, sem contato com as áreas operacionais e sem impacto externo ao Centro de Distribuição Direta (CDD).
A empresa também afirmou que a brigada interna atuou no combate inicial às chamas e que não houve feridos.