Grito da República altera funcionamento de serviços em Olinda nesta terça-feira (10); confira o abre e fecha

Feriado municipal lembra episódio de 1710, quando Bernardo de Melo defendeu a criação de uma república no Brasil; serviços essenciais serão mantidos

por JC
Grito da República altera funcionamento de serviços em Olinda nesta terça-feira (10); confira o abre e fecha
Feriado municipal do Grito da República altera o funcionamento de serviços em Olinda - Ruínas do Senado/Alice Mafra

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O feriado municipal do Grito da República, celebrado nesta terça-feira (10), modifica o funcionamento de serviços públicos em Olinda. Enquanto unidades de saúde e parte dos equipamentos municipais suspendem as atividades, os serviços de urgência, a coleta de lixo e alguns mercados e feiras funcionarão normalmente.

O episódio remonta a 1710, quando o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo defendeu a criação de uma república durante uma sessão do Senado da Câmara de Olinda. A manifestação é apontada como uma das primeiras propostas de organização de um governo republicano no Brasil, ainda sob o domínio colonial.

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Saúde, coleta de lixo e mercados públicos

Os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos em regime de plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce. As unidades básicas de saúde e as policlínicas, por outro lado, ficarão fechadas durante o feriado.

A coleta de resíduos funcionará normalmente, com 100% da frota em operação. A orientação da Prefeitura é que os moradores respeitem os horários habituais de recolhimento e evitem o descarte irregular de lixo.

Os mercados públicos de Peixinhos e de Sítio Novo abrirão normalmente, das 7h às 17h. A feira de Rio Doce também funcionará nesse horário. Já as feiras do Areal e de Caixa d'Água não terão expediente nesta terça-feira (10).

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