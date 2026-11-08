Moradores de Cajueiro iniciam capacitação em soluções verdes contra alagamentos

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Moradores do bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife, e de áreas vizinhas iniciaram a capacitação técnica para atuar na implantação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) no território.

A iniciativa, executada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), formou uma turma de 20 aprendizes selecionados para acompanhar intervenções ambientais voltadas à mitigação dos impactos de alagamentos e ao fortalecimento da infraestrutura verde local.

Capacitação

A formação tem duração prevista de nove meses e é dividida em módulos teóricos e práticos, desenvolvidos em parceria com os laboratórios de Floricultura e Plantas Ornamentais (LaFlor) e de Sistemas Hidráulicos (LSH) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O processo seletivo recebeu 80 inscrições de moradores de 11 bairros recifenses, culminando na convocação de 41 candidatos para entrevistas. A seleção priorizou residentes de Cajueiro e de localidades próximas, como Fundão, Campina do Barreto e Porto da Madeira, garantindo uma ajuda de custo aos participantes durante as atividades.

De acordo com o gestor do projeto pela ARIES, Ciro Pedrosa, a proposta busca integrar a comunidade à execução técnica das obras.

"Além de implementar soluções ambientais em Cajueiro, queremos contribuir para que pessoas do bairro e de seu entorno desenvolvam conhecimentos e habilidades para participar dessas intervenções junto à equipe da ARIES. A expectativa é que esse processo gere benefícios para além das obras, fortalecendo as capacidades locais e deixando novos conhecimentos e experiências que possam continuar contribuindo para o território no futuro", afirmou.

Contexto

A intervenção ocorre em um cenário histórico de vulnerabilidade urbana a eventos pluviométricos extremos na capital pernambucana. Em maio de 2026, o Recife registrou mais de 160 milímetros de chuva em 12 horas, situação que levou o município ao estado de alerta máximo e exigiu a abertura de abrigos emergenciais, inclusive na própria comunidade de Cajueiro.

Nesse contexto, as Soluções Baseadas na Natureza buscam ampliar a capacidade do solo urbano de reter, filtrar e infiltrar águas pluviais, reduzindo o acúmulo superficial e a sobrecarga na drenagem tradicional.

O engenheiro civil e analista de projetos da ARIES, Mykaell Vieira, pontua que as intervenções foram desenhadas com base em levantamentos hidrológicos específicos para o bairro.

"É uma oportunidade de aprender na prática, participando das intervenções definidas a partir dos estudos técnicos e hidrológicos do projeto, que orientaram a distribuição das células de SbN no território para otimizar o desempenho das soluções. Assim, os aprendizes poderão desenvolver habilidades e contribuir diretamente para a implementação dessas intervenções no bairro", explicou.

Engajamento

O perfil dos inscritos na formação revelou expressiva participação de mulheres, que representaram 60,8% dos candidatos, e interesse do público jovem. A faixa etária entre 18 e 34 anos concentrou 49 das 80 candidaturas registradas no processo. Entre os selecionados está o estudante de Ciências Sociais João Vitor Rezende, de 24 anos, morador da localidade.

"Cajueiro é um bairro que muitas vezes passa despercebido. É um bairro que apesar de ser pequeno em extensão, ele é muito rico e gigante dentro dele com uma variedade de situações: tem Cajueiro alto, tem a parte do terminal de ônibus, tem a parte de Cajueiro de margem no rio Beberibe. Como estudante de Ciências Sociais eu fico muito feliz de poder participar de algo do território onde eu cresci, tenho gerações aqui desde o meu bisavô. Tenho lembranças de brincar na rua, nas praças, e muito carinho pelas famílias que moram aqui. Fico muito feliz de ter esse projeto acontecendo no meu bairro e, mais ainda, que eu faço parte dele", destacou o morador.

Cronograma

As atividades de formação são sediadas no CAJULab, espaço de inovação e mobilização comunitária instalado no bairro em junho deste ano, por onde já passaram mais de 200 pessoas em oficinas ambientais. Moradores não selecionados para a turma oficial de 20 aprendizes podem acompanhar os encontros como ouvintes, com direito a certificação ao final do ciclo.

O cronograma de aulas teóricas segue até dezembro, abordando conceitos de botânica, manutenção de vegetação, jardins de chuva, jardins filtrantes, telhados verdes, paredes vegetadas e quintais verdes. A etapa de execução de campo começará em janeiro de 2027, quando os aprendizes iniciarão a montagem das estruturas de infraestrutura verde no território.

Financiada pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, a iniciativa integra o edital Periferias Verdes Resilientes do Programa Cidades Verdes Resilientes, gerido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Ministério das Cidades, com apoio do Coletivo RecifeMangueboyz.