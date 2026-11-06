SJCC conquista quatro prêmios no 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio

Trabalhos sobre violência, saneamento, riscos climáticos e inclusão na primeira infância foram reconhecidos em três categorias da premiação

por JC
SJCC conquista quatro prêmios no 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio
Fachada da sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) teve quatro trabalhos entre os vencedores do 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Os resultados foram anunciados pelo órgão e contemplam produções nas categorias Videojornalismo, Radiojornalismo e Webjornalismo ou Jornalismo Impresso.

Entre os reconhecimentos, o SJCC conquistou duas primeiras colocações, um segundo lugar e um terceiro lugar. As reportagens abordam diferentes desafios relacionados à primeira infância, com temas como exposição à violência, falta de saneamento, riscos climáticos e construção de redes de cuidado para crianças neurodivergentes.

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Reportagens premiadas

Na categoria Webjornalismo ou Jornalismo Impresso, Raphael Guerra Chaves conquistou o primeiro lugar com a reportagem “Por trás de paraísos turísticos, crianças expostas à violência”. Na mesma categoria, Lara Holanda Calábria de Araújo ficou em terceiro lugar, com o trabalho “De mãos dadas: como o Recife tece uma rede de cuidado para a primeira infância neurodivergente”.

Em Videojornalismo, Maria Clara Ribeiro Trajano e Adson Souza conquistaram o segundo lugar com a produção “Riscos climáticos: como preparar crianças para enfrentar enchentes e deslizamentos no Recife”.

Já na categoria Radiojornalismo, Elis Martins, Íngrid Santos e Guto César alcançaram o primeiro lugar com a reportagem “Se Essa Rua Fosse Minha: o impacto da falta de saneamento na Primeira Infância”, publicada pela Rádio Jornal.

Confira a publicação dos resultados

Tema da premiação

O 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio teve como tema a Primeira Infância e reconheceu nove trabalhos jornalísticos. As produções abordam políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento de crianças de zero a seis anos, contemplando áreas como educação, saúde e assistência social.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 16 de novembro, às 9h30, no auditório do TCE-PE. A programação também contará com uma homenagem especial ao jornalista Francisco José, que receberá o Prêmio Trajetória.

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