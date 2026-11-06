SJCC conquista quatro prêmios no 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio

Trabalhos sobre violência, saneamento, riscos climáticos e inclusão na primeira infância foram reconhecidos em três categorias da premiação

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) teve quatro trabalhos entre os vencedores do 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Os resultados foram anunciados pelo órgão e contemplam produções nas categorias Videojornalismo, Radiojornalismo e Webjornalismo ou Jornalismo Impresso.

Entre os reconhecimentos, o SJCC conquistou duas primeiras colocações, um segundo lugar e um terceiro lugar. As reportagens abordam diferentes desafios relacionados à primeira infância, com temas como exposição à violência, falta de saneamento, riscos climáticos e construção de redes de cuidado para crianças neurodivergentes.

Reportagens premiadas

Na categoria Webjornalismo ou Jornalismo Impresso, Raphael Guerra Chaves conquistou o primeiro lugar com a reportagem “Por trás de paraísos turísticos, crianças expostas à violência”. Na mesma categoria, Lara Holanda Calábria de Araújo ficou em terceiro lugar, com o trabalho “De mãos dadas: como o Recife tece uma rede de cuidado para a primeira infância neurodivergente”.

Em Videojornalismo, Maria Clara Ribeiro Trajano e Adson Souza conquistaram o segundo lugar com a produção “Riscos climáticos: como preparar crianças para enfrentar enchentes e deslizamentos no Recife”.

Já na categoria Radiojornalismo, Elis Martins, Íngrid Santos e Guto César alcançaram o primeiro lugar com a reportagem “Se Essa Rua Fosse Minha: o impacto da falta de saneamento na Primeira Infância”, publicada pela Rádio Jornal.

Confira a publicação dos resultados

Tema da premiação

O 3º Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio teve como tema a Primeira Infância e reconheceu nove trabalhos jornalísticos. As produções abordam políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento de crianças de zero a seis anos, contemplando áreas como educação, saúde e assistência social.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 16 de novembro, às 9h30, no auditório do TCE-PE. A programação também contará com uma homenagem especial ao jornalista Francisco José, que receberá o Prêmio Trajetória.

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