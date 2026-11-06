Projeto abre inscrições para oficinas gratuitas de moda sustentável

Iniciativa oferece 20 vagas para capacitação em reaproveitamento têxtil no Centro de Design do Recife; prazo de inscrição segue até 15 de novembro

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Estão abertas as inscrições para o projeto Fio Criativo, que oferece capacitação gratuita em moda circular, upcycling e reutilização de resíduos têxteis no Recife. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas destinadas a estudantes e ao público em geral com idade a partir de 18 anos, sem exigência de conhecimento prévio.

O cadastro deve ser realizado até 15 de novembro por meio de formulário eletrônico, sendo a inscrição única para o conjunto das quatro oficinas oferecidas.

O projeto é realizado pelo Ateliê Kawa com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura do Recife e apoio do Instituto Rizoma e do Centro de Design do Recife. O retorno sobre o resultado da seleção será comunicado aos candidatos inscritos até 16 de novembro.

Capacitação

A formação abrange quatro módulos práticos focados na criação de vestuário e acessórios a partir do reaproveitamento de tecidos:

Processos criativos: ministrada pela designer Cecília Pessôa;

Bordado: conduzida pela especialista em arte têxtil Clara Nogueira;

Crochê: orientada pela artista têxtil Natália Oikawa;

Estamparia manual: ministrada pela gestora do Centro de Design do Recife, Adélia Collier.

Todas as atividades presenciais serão ministradas no Centro de Design do Recife, localizado no Pátio de São Pedro, Bairro de São José, com carga horária de 16 horas por oficina. Ao término do ciclo de treinamentos, os participantes receberão certificado e integrarão um evento com mostra, troca e comercialização das peças produzidas.

Cronograma

As aulas ocorrem aos finais de semana, no horário das 9h às 17h: