Prefeito de Barreiros expõe médicos nas redes sociais os acusando de ‘namorar’ no plantão; Cremepe reage

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Um episódio registrado dentro do Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens mostram o prefeito Carlos Artur Soares de Avelar, conhecido como Carlinhos da Pedreira (PP), gritando com dois médicos durante uma visita surpresa à unidade de saúde, na noite da quarta-feira (4 de novembro). A fiscalização teria sido motivada por denúncias de falta de profissionais no hospital.

No vídeo, o prefeito aparece percorrendo as dependências da unidade antes de entrar em uma das salas, onde encontra dois profissionais apontados como plantonistas. Em tom exaltado, o gestor afirma que teria encontrado os médicos "dormindo" e "namorando" no alojamento em um momento de grande demanda no setor de emergência. Ele grita com os profissionais e determina que deixem o local.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais do próprio prefeito e viralizou, mas acabou sendo arquivado e não está mais disponível no perfil em que havia sido publicado. As imagens, por si só, não permitem confirmar as acusações feitas pelo prefeito. A abordagem também foi questionada por pessoas nas redes sociais, que apontaram possível abuso de autoridade.

O que o prefeito de Barreiros disse sobre a abordagem em podcast

Ao falar sobre o episódio em um podcast, Carlinhos da Pedreira apresentou sua versão sobre o que teria encontrado no hospital. Segundo o prefeito, ele chegou de uma viagem a Recife por volta das 22h e decidiu fazer uma visita à unidade para verificar a situação do atendimento.

O gestor afirmou que encontrou a recepção completamente lotada e perguntou o que estava acontecendo. De acordo com o relato, foi informado de que havia três médicos no plantão, mas apenas um estaria atendendo os pacientes.

Na sequência, segundo o prefeito, ele percorreu os quartos do hospital e encontrou dois profissionais no mesmo alojamento, supostamente dormindo. Carlinhos classificou a situação como negligência médica e afirmou que decidiu demitir os dois imediatamente.

Ainda conforme o relato, depois da abordagem, o prefeito entrou em contato com a Secretária Municipal de Saúde, Patrícia Valença, para providenciar outro médico que pudesse auxiliar o profissional que permanecia no plantão.

No podcast, o gestor mencionou que os dois médicos estariam dormindo, mas não fez referência à suposta situação de relacionamento íntimo mencionada durante a discussão registrada no vídeo.

Prefeitura anuncia retomada da gestão do hospital

Após a repercussão do episódio, a Prefeitura de Barreiros anunciou a rescisão do contrato de gestão do Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque, mantido com a Associação João Paulo II.

Em nota oficial, a administração municipal informou que a decisão foi tomada após acompanhamento e avaliação da execução contratual, considerando os princípios da legalidade, da responsabilidade administrativa e do interesse público.

Com a medida, a Prefeitura informou que reassumirá diretamente a gestão administrativa, operacional e assistencial do hospital, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde. A administração municipal ficará à frente da unidade em caráter transitório, até a conclusão de um novo processo licitatório, que, segundo a nota, já está em andamento.

O comunicado também afirma que serão adotadas medidas para garantir a continuidade dos atendimentos, a qualidade da assistência e o bem-estar dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o anúncio tenha ocorrido após a repercussão da discussão entre o prefeito e os médicos, a nota não aponta o episódio como motivo específico para a rescisão do contrato. A Prefeitura atribui a decisão à avaliação da execução contratual.

Simepe e Cremepe criticam exposição pública dos médicos

O episódio também provocou manifestações do Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) e do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe). As duas entidades criticaram a exposição pública dos profissionais e defenderam que eventuais irregularidades na assistência médica sejam apuradas pelos órgãos competentes, com respeito ao direito de defesa.

Em nota, o Simepe repudiou a abordagem do prefeito, que classificou como marcada por constrangimento público e insinuações sobre a vida íntima dos profissionais. O sindicato afirmou que recebeu relatos de que os médicos estavam em um período de descanso após uma atuação intensa nas primeiras 12 horas do plantão, enquanto um terceiro profissional permanecia responsável pelo atendimento.

A entidade também declarou que as imagens divulgadas não demonstram o comportamento insinuado pelo prefeito. O sindicato criticou tentativas de desqualificação profissional baseadas em estereótipos de gênero e no julgamento da vida privada das mulheres.

O Simepe cobrou esclarecimentos formais da gestão municipal e uma retratação pública pelas insinuações feitas sem comprovação apresentada. Também informou que solicitará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) uma fiscalização da unidade para verificar as condições de trabalho, a cobertura das enfermarias, os tempos de espera e a organização das equipes.

A presidente do Simepe, Carol Tabosa, também se manifestou sobre o episódio e criticou a forma como os profissionais foram abordados pelo prefeito. Em declaração, ela afirmou que a fiscalização dos serviços de saúde é legítima, mas não justifica a exposição e a humilhação dos trabalhadores.

“Como médica, mulher e presidente do SIMEPE, estou indignada com a situação dos colegas em Barreiros. Fiscalizar é dever, mas humilhar e fazer insinuações sobre a vida íntima dos profissionais é inaceitável. Qualquer questionamento sobre o atendimento exige uma apuração séria, com provas e direito de defesa”, declarou.

Já o Cremepe afirmou ter recebido o episódio com preocupação. O conselho ressaltou que eventuais questionamentos sobre a assistência médica, o cumprimento das escalas de plantão e o funcionamento dos serviços devem ser tratados pelos meios institucionais e legais, sem exposição ou constrangimento dos profissionais envolvidos.

A entidade destacou que a fiscalização dos serviços públicos de saúde não confere a gestores o direito de expor médicos ao julgamento público ou comprometer a honra, a imagem e a dignidade profissional. Segundo o conselho, eventuais irregularidades devem ser apuradas pelos órgãos competentes, com observância do devido processo legal e do direito de defesa.

O Cremepe também afirmou que a exposição pública não substitui os procedimentos formais de apuração e não contribui para as relações de respeito e responsabilidade necessárias ao trabalho na área da saúde. Até o momento, as informações disponíveis não identificam os dois médicos envolvidos nem apresentam a versão dos profissionais sobre o ocorrido.

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