Campanha Papai Noel dos Correios 2026 é lançada em Pernambuco

Adoção de cartinhas segue até 23 de dezembro, pela internet e em agências participantes; lançamento será realizado no Movimento Pró-Criança

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A Campanha Papai Noel dos Correios 2026 foi lançada em Pernambuco nesta sexta-feira (6), em evento realizado no auditório do Movimento Pró-Criança, na unidade Coelhos, no Recife. Em sua 37ª edição, a iniciativa mobiliza a população para atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social por meio da adoção de cartinhas com desejos para o Natal.

A cerimônia contou com a participação de crianças atendidas pela instituição, que entregaram suas cartas ao Papai e à Mamãe Noel dos Correios.

Como participar da campanha

A adoção das cartinhas começa nesta sexta-feira (6) e poderá ser feita até 23 de dezembro. Qualquer pessoa pode participar como padrinho ou madrinha, escolhendo um pedido e providenciando o presente solicitado.

As cartas estarão disponíveis para consulta pela internet, no Blog do Noel, e presencialmente nas agências dos Correios participantes. Em Pernambuco, o recebimento das cartinhas de instituições começou em 12 de outubro. Desde então, os pedidos estão sendo cadastrados e preparados para a escolha dos participantes.

Criada a partir da iniciativa de empregados dos Correios que decidiram atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, a campanha se tornou uma ação nacional de solidariedade natalina.

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