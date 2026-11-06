Campanha Papai Noel dos Correios 2026 é lançada em Pernambuco

Adoção de cartinhas segue até 23 de dezembro, pela internet e em agências participantes; lançamento será realizado no Movimento Pró-Criança

por JC
Campanha Papai Noel dos Correios 2026 é lançada em Pernambuco
Campanha Papai Noel dos Correios é lançada em Pernambuco - Eduarda Nóbrega/JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Campanha Papai Noel dos Correios 2026 foi lançada em Pernambuco nesta sexta-feira (6), em evento realizado no auditório do Movimento Pró-Criança, na unidade Coelhos, no Recife. Em sua 37ª edição, a iniciativa mobiliza a população para atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social por meio da adoção de cartinhas com desejos para o Natal.

A cerimônia contou com a participação de crianças atendidas pela instituição, que entregaram suas cartas ao Papai e à Mamãe Noel dos Correios. 

Leia Também

Como participar da campanha

A adoção das cartinhas começa nesta sexta-feira (6) e poderá ser feita até 23 de dezembro. Qualquer pessoa pode participar como padrinho ou madrinha, escolhendo um pedido e providenciando o presente solicitado.

As cartas estarão disponíveis para consulta pela internet, no Blog do Noel, e presencialmente nas agências dos Correios participantes. Em Pernambuco, o recebimento das cartinhas de instituições começou em 12 de outubro. Desde então, os pedidos estão sendo cadastrados e preparados para a escolha dos participantes.

Criada a partir da iniciativa de empregados dos Correios que decidiram atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, a campanha se tornou uma ação nacional de solidariedade natalina.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também