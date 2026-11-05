Neoenergia Pernambuco realiza troca gratuita de lâmpadas antigas por LED em Itapissuma

A ação do Projeto Energia com Cidadania acontece até o próximo sábado (7), com atendimento porta a porta por meio de unidade móvel

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Os moradores do município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, terão a oportunidade de substituir gratuitamente lâmpadas antigas por modelos de LED. A iniciativa promovida pela Neoenergia Pernambuco acontece até o próximo sábado (7), por meio do Projeto Energia com Cidadania.

Durante o período, equipes identificadas da distribuidora percorrerão as residências do município em uma unidade móvel, levando o atendimento diretamente à população. Além da substituição gratuita das lâmpadas, os moradores também poderão solicitar outros serviços, como cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), emissão de segunda via da conta, alteração de titularidade e negociação de débitos.

A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia elétrica.

A substituição das lâmpadas convencionais por modelos de LED contribui para reduzir o consumo de eletricidade e, consequentemente, os gastos na conta de luz, além de colaborar com a preservação ambiental.

Entre os benefícios da tecnologia LED está a maior durabilidade. Essas lâmpadas podem alcançar uma vida útil de até 25 mil horas, enquanto as fluorescentes duram, em média, 15 mil horas. Outro diferencial é que os modelos de LED não possuem substâncias tóxicas, como o mercúrio presente nas fluorescentes, diminuindo os riscos ambientais em caso de descarte inadequado.